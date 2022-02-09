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    中國8孩案惹眾怒 官方連發3道矛盾聲明疑點重重

    中國徐州一名楊姓女子被人用鐵鍊拴住，囚禁在破屋，悲慘命運引起眾怒。（圖擷自微博，本報合成）

    中國徐州一名楊姓女子被人用鐵鍊拴住，囚禁在破屋，悲慘命運引起眾怒。（圖擷自微博，本報合成）

    2022/02/09 12:25

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近來發生「徐州8孩案」，由於牽涉拐賣犯罪，引起國際關注，中國官方的反應啟人疑竇，更引發中國網友不滿。

    《法廣》報導，近日抖音上有帳號揭露，中國徐州一名楊姓女子被人用鐵鍊拴住，囚禁在破屋，她前後生養了8個孩子，悲慘命運在網路上引起眾怒，然而當地縣委宣傳部第一時間卻宣稱「不存在拐騙行為」，還說女子患有精神疾病具攻擊傾向，因此被丈夫用鐵鍊綁住。

    但外界質疑，假如女子婚前就有精神異常的狀況，按中國民法典屬於無結婚行為能力者，為何官方宣稱其已結婚，又或女子是在婚後精神異常，那是否曾遭到虐待。

    官方陸續發出第二份聲明，持續否認女子遭拐賣，並稱她是在流浪期間被丈夫家收留，真實身分不明，當初履行結婚手續時，承辦單位並未核實身分。

    這份聲明仍只不住中國網友的怒火，於是官方又發布第三份聲明，聲稱女子有過一段婚姻，後來因病被帶往江蘇救治，但女子後來走失，警方將對丈夫是否涉嫌犯罪展開調查。

    中國網友質疑，三份聲明內容前後矛盾，而且疑點重重，像是女子走失後，家人為何沒有報警，此外丈夫為何可以在一胎化期間生到8孩，甚至有無可能除了8孩之外，還有其他孩子已經不知去向。

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