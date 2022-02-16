徐州八孩案延燒 中國民間群起要求徹查真相

中國江蘇省徐州市豐縣一名女子（左），被丈夫董志民（右）非法囚禁多年，牽扯出人口販賣醜事。（取自網路）

2022/02/16 21:26

〔中央社〕徐州八孩案更多事證曝光，引起更大質疑。繼北京大學校友發表連署公開信要求徹查後，也有藝術家及一般民眾表達聲援，呼籲解救「八孩媽」並找出真相；據傳其他大學校友也發動連署。

綜合中國網路訊息，入學年份橫跨逾50年的100名北京大學校友及在校生，15日聯名向中共中央、中國國務院發表公開信，要求徹查徐州八孩案，並「給全國人民予權威答覆」。

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這群北大學子的公開信並提出4項主張。包括對受虐女子的真實身分進行調查認定、對她被拐賣20餘年來涉嫌瀆職違法的相關官員及人員徹底調查處理、全面清查徐州及中國各地的人口拐賣並予以解救、修訂中國「刑法」以嚴厲打擊拐賣婦女及兒童行為。

網路訊息顯示，這封在中國網路上廣傳的公開信，不久即遭到全面封殺，但截圖已經在海外中文網路流傳。而中國網友指出，除北大外，包括北京清華大學、中國人民大學、浙江大學、四川大學等校的校友在內，也展開了連署。但目前中國網路上也找不到相關的連署訊息。

至於民間，湖南省岳陽市有9名民眾，日前在鏡頭前每人手舉白底黑字的字卡，組成「徹查豐縣鎖鏈女奴案」及「盼豐縣鎖鏈女得自由」的標語，連同拍攝者在內至少有10人，表達他們對「八孩媽」、「小花梅」的聲援，以及要求徹查全案真相的態度。

綜合網路訊息及自由亞洲電台報導，與「小花梅」同樣出身雲南的中國女藝術家張九雲，日前號召發起「斷鏈」行動，以「解去拴住她的鐵鏈，斷掉販賣她的金錢鏈」為主題蒐集作品，並透過線上展出，希望引起更多人對「八孩媽」及中國底層女性遭剝削現狀的關注。

張九雲表示，讓她訝異的是，在發起行動2、3天內就收到來自上百名中國藝術家的作品，分別以詩歌、音樂、繪畫、影像、雕塑、裝置等形式呈現。截至目前，新的投稿作品仍在源源不絕地從中國內外各地寄來。

她指出，這些投稿作品中的第1批已在8日上線展出，第2、3批預定2月底、3月初展出。

出身四川的「70後」女性藝術家周平，也以自己的油畫加入「斷鏈」行動。她說，自己不是那種很好鬥的人，但「這次是忍無可忍了」，因為她的大姐5歲時在家附近玩耍被誘拐失蹤，導致母親一生都在尋找大姐，成了去世前最大的遺憾。

「一看到她（八孩母親）也會去想起大姐……，不知道她會遇到什麼樣的事情……不知道會遇到怎樣的……殘害吧，一想著就心疼。」周平在受訪時哽咽地說。

100名北京大學校友及在校生，15日聯名向中共中央、中國國務院發表公開信，要求徹查徐州八孩案，並「給全國人民予權威答覆」。（取自推特）

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