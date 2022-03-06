澤倫斯基首席顧問：俄開始明白戰爭代價 可望建設性對話

烏克蘭總統澤倫斯基的首席顧問波多利雅科。（路透）

2022/03/06 16:18

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄烏戰爭6日進入第11天，但戰況仍然激烈。烏克蘭總統澤倫斯基的首席顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）5日獨家受訪指出，在烏國軍民作出預料外的強烈抵抗，以及國際間施加格外嚴厲的制裁後，他察覺俄方的態度明顯轉變，開始明白戰爭的真正代價，雙方有機會進行建設性對話。

波多利雅科在加拿大《環球郵報》（The Globe And Mail）5日刊出的專訪中指出，雖然俄方提出的要求還沒改變，但隨著西方國家採取前所未有的制裁，以及俄軍本身的傷亡情況，他察覺對方的態度已在轉變，「戰爭一開始，俄國執意要完全控制烏國，但他們沒有料到烏國會有這麼強烈的反抗。他們現在才開始明白戰爭的真正代價，我們也開始有建設性的談判。」

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波多利雅科參與了烏俄雙方2月28日和3月3日在白俄羅斯的2次談判。第3輪談判則預計7日登場。

波多利雅科進一步指出，俄國官員花了一段時間才真正了解到，他們的侵略進度比預期慢得多，且俄軍也承受重大損失，「俄軍失去數量繁多的裝備和兵員，而嚴厲的經濟制裁也讓俄國經濟逐漸崩潰，整個國家成了國際社會的罪犯，他們的宣傳戰完全起不了作用。」

波多利雅科重申，儘管烏俄雙方同意不對外公開談判細節，但烏方的目標仍未改變，就是立即停火，並保證烏克蘭不再受到攻擊，以及對烏國人命損失、城市毀損進行可觀賠償。

俄國外交部長拉夫羅夫5日則堅稱，俄國的要求是烏國「去軍事化」，以及承認克里米亞歸屬俄國。

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