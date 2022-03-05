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    同意開闢人道走廊 俄羅斯宣布暫時停火

    俄羅斯國防部宣布，將於馬立波和沃爾諾瓦卡開通人道走廊，供平民及物資通行，圖為烏克蘭平民以火車撤離家鄉。（歐新社）

    俄羅斯國防部宣布，將於馬立波和沃爾諾瓦卡開通人道走廊，供平民及物資通行，圖為烏克蘭平民以火車撤離家鄉。（歐新社）

    2022/03/05 14:55

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，持續砲擊各城市，烏俄雙方3日第二輪談判未達停火協議，但同意先開闢「人道走廊」疏散平民。稍早俄羅斯宣布，為在烏克蘭南邊港市馬立波（Mariupol）與東邊沃爾諾瓦卡（Volnovakha）2地開闢人道走廊，局部暫時停火。

    綜合俄媒報導，俄羅斯國防部宣布，將於馬立波和沃爾諾瓦卡開通人道走廊，供平民及物資通行，將為此於莫斯科時間上午10點（台灣時間下午3點），局部暫時停火。

    俄羅斯國防部強調，相關撤離路線和烏克蘭已經達成共識。

    稍早烏克蘭總統澤倫斯基顧問波多利雅科表示，目前約有2萬平民希望離開沃爾諾瓦卡，馬里波則有20萬人仍待疏散。

    烏俄3日進行第2輪談判，雖未達成烏方期望結果，但雙方在開闢「人道走廊」方面達成共識，後續還會進行第3輪談判。

    濱臨亞速海的馬立波市因為是戰略要地，若俄軍能控制此地，將能集結陸上援軍後再向前推進；因此俄軍圍住該地後，展開連續5日的砲擊，讓馬立波水電全斷，且「即將斷糧」。

    馬立波市長波成柯（Vadim Boychenko）證實遭到俄軍圍困，呼籲應盡速建立人道走廊，才得以恢復基礎設施以及運送糧食。

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