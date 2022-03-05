北約拒設禁航區 澤倫斯基斥：那些喪命的人將因軟弱而死

美國、北約拒絕烏克蘭要求，不願在烏國重要區域設立禁航區，此事引起烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）不滿。（法新社）

2022/03/05 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國、北約拒絕烏克蘭要求，不願在烏國重要區域設立禁航區，此事引起烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）不滿，痛斥這個西方軍事聯盟明知俄羅斯可能會做出進一步侵略，週五的北約會議是一次軟弱、混亂的峰會，更重批「今起那些喪命的人將因軟弱而死」。

烏克蘭為防俄羅斯持續空襲，要求美方和北約在該國設立禁航區，不料屢屢被拒，美國國務卿布林肯更表示，假若設立禁航區，恐將導致歐洲全面戰爭。

請繼續往下閱讀...

因為若實施禁航區，北約有必要派機飛往烏克蘭領空，擊落禁航區內的俄羅斯戰機，此戰略和美國總統拜登說法有說不符。

澤倫斯基對此做法非常不滿，他發文痛斥，北約此次會議軟弱又混亂，更表明並非每個人都將爭取自由視為歐洲共同首要目標，「此舉為轟炸烏克蘭城鎮開了綠燈，你本來可以設立禁航區避免的！」

在俄羅斯入侵多日以來，澤倫斯基目睹自家城市遭到摧毀，他不禁對北約成員國放重話「今天開始所有死去的人，都是因為軟弱以及不團結而死！」

雖十分憤怒，澤倫斯基仍不忘感謝願意不顧一切地支持烏克蘭的北約國家，他強調，就算沒有禁航區，他也確信烏克蘭會取得勝利，「從俄羅斯入侵第一天開始我就抱持著這種想法，我們不會感到孤單，我們會持續戰鬥並捍衛我們的國家！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法