烏克蘭急籲設立禁航區 美國、北約拒絕：恐導致歐洲大戰！

俄羅斯空襲對烏克蘭造成嚴重破壞。（美聯社）

2022/03/05 08:28

〔即時新聞／綜合報導〕為了防止俄羅斯持續空襲，烏克蘭敦促美國和北約在該國重要區域設立禁航區，但遭到北約拒絕，美國國務卿布林肯表示，假若設立禁航區，恐將導致歐洲大戰。

《CNN》報導，由於俄國不斷對烏克蘭進行空襲，烏克蘭總統澤倫斯基呼籲北約在烏國上空設立禁航區，烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）也表示，由於俄羅斯針對烏克蘭核電廠進行攻擊，恐怕會導致嚴重後果，因此聯合國安理會應在烏國重要地區設立禁航區。

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然而美國國務卿布林肯指出，假若美國和北約盟國在烏克蘭設立禁航區，恐將導致歐洲全面戰爭，原因在於若實施禁航區，北約將需要派機飛往烏克蘭領空，擊落禁航區內的俄羅斯戰機，而美國總統拜登已經明確表示，美方不會與俄羅斯開戰，因此他們將持續與盟國合作，增強烏克蘭自保的能力。

北約也表示，目前並未考慮在烏國上空設立禁航區，歐洲理事會持同樣立場，認為這種做法恐將導致戰事升級，甚至引發國際戰爭。

烏國總統澤倫斯基對此相當不滿，認為北約明知道俄軍對烏國空襲造成傷亡，但卻故意不關閉烏克蘭的領空。

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