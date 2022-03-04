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    慘遭戰火波及！ 世界最大An-225運輸機受損畫面曝光

    烏克蘭首都基輔的安托諾夫機場在俄羅斯入侵時成為砲火目標，全球最大的運輸機「安托諾夫-225 夢想」也遭受波擊，損失重大，在電視台的實地探訪下，最新的受損畫面也曝光了。（翻攝自推特）

    烏克蘭首都基輔的安托諾夫機場在俄羅斯入侵時成為砲火目標，全球最大的運輸機「安托諾夫-225 夢想」也遭受波擊，損失重大，在電視台的實地探訪下，最新的受損畫面也曝光了。（翻攝自推特）

    2022/03/04 17:30

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭首都基輔（Kyiv）的安托諾夫機場（Antonov Airport）在俄羅斯入侵時成為砲火目標，全球最大的運輸機「安托諾夫-225 夢想」（Antonov-225 Mrija）也遭受波擊，損失重大，在電視台的實地探訪下，最新的受損畫面也曝光了。

    An-225是目前全世界最大的運輸機，不料受到戰火波及，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）於當地時間2月27日在推特間接證實「Mrija」恐怕毀於戰火，但詳細受損狀況不明。

    營運商、烏克蘭安東諾夫國營公司（ANTONOV Company）昨日分享了停機坪起火的畫面，直呼「不...」，並再度強調先前所言，在相關專家檢查確認之前，無法公告An-225的確切狀況，要民眾耐心等待進一步的官方公告。

    美國智庫外交政策研究所（FPRI）專精俄羅斯的資深研究員勞勃．李（Rob Lee）今日則在推特分享了電視台畫面，可以看見畫面中An-225雖有明顯損傷，但也有完整的地方。

    烏克蘭國防工業公司「Ukroboronprom」先前估計，修復An-225將耗資超過30億美元（約新台幣841億元），可能需要5年多的時間。

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