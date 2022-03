慘遭戰火波及！ 世界最大An-225運輸機受損畫面曝光

2022/03/04 17:30

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭首都基輔(Kyiv)的安托諾夫機場(Antonov Airport)在俄羅斯入侵時成為砲火目標,全球最大的運輸機「安托諾夫-225 夢想」(Antonov-225 Mrija)也遭受波擊,損失重大,在電視台的實地探訪下,最新的受損畫面也曝光了。

An-225是目前全世界最大的運輸機,不料受到戰火波及,烏克蘭外長庫列巴(Dmytro Kuleba)於當地時間2月27日在推特間接證實「Mrija」恐怕毀於戰火,但詳細受損狀況不明。

營運商、烏克蘭安東諾夫國營公司(ANTONOV Company)昨日分享了停機坪起火的畫面,直呼「不...」,並再度強調先前所言,在相關專家檢查確認之前,無法公告An-225的確切狀況,要民眾耐心等待進一步的官方公告。

美國智庫外交政策研究所(FPRI)專精俄羅斯的資深研究員勞勃.李(Rob Lee)今日則在推特分享了電視台畫面,可以看見畫面中An-225雖有明顯損傷,但也有完整的地方。

烏克蘭國防工業公司「Ukroboronprom」先前估計,修復An-225將耗資超過30億美元(約新台幣841億元),可能需要5年多的時間。

