羅生門？ 俄否認摧毀全球最大運輸機An-225 烏稱修復耗資逾800億

2021年5月24日，烏克蘭舉行閱兵典禮，慶祝獨立30週年，當時地表最龐大貨機、安托諾夫-225「夢想」運輸機（An-225 Mrija）在空中驚艷現身，成為全場亮點。（歐新社檔案照）

2022/02/28 16:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭方面稍早傳出俄軍砲轟首都基輔的安托諾夫機場（Antonov Airport），地表最龐大貨機、全球只有一架的安托諾夫-225「夢想」運輸機（An-225 Mrija），當時停在機場內進行維修來不及撤離而遭炸毀。烏克蘭國防工業公司「Ukroboronprom」估計，修復「夢想」將耗資超過30億美元（約新台幣841億元），可能需要5年多的時間，相關費用需由俄羅斯支付。

27日網路上流傳一段畫面，停機坪屋頂被貫穿，外界便盛傳這架運輸機恐凶多吉少，但當地仍陷入兩軍交火，訊息混亂，這項猜測一時未能獲得證實，後來是由烏克蘭國防工業公司發布聲明，稱該機已被俄羅斯空襲摧毀，隨後烏克蘭外長庫列巴及總統澤倫斯基相繼宣告這項消息。

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但俄羅斯媒體人士反駁稱，網上流傳的所謂俄軍摧毀安托諾夫-225「夢想」運輸機的圖片是假消息，因為烏克蘭政界人士當天稍早在社交媒體展示了同一張機場起火的照片，還稱這是烏克蘭軍方對安東諾夫機場反擊的成果。

此外，安托諾夫-225「夢想」運輸機的營運商、烏克蘭安東諾夫國營公司（ANTONOV Company）後來在推特發文，回應該機被摧毀的消息，稱在有關專家核實之前，該公司無法公告安托諾夫-225「夢想」運輸機的技術狀況，敬請期待進一步的官方公告。

安托諾夫-225「夢想」運輸機的營運商、烏克蘭安東諾夫國營公司稱，該機的狀況仍有待專家核實。（翻攝自推特@AntonovCompany）

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