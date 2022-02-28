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    世界最大An-225運輸機陣亡 烏克蘭外長：他們毀不了我們的夢想

    烏克蘭總統澤倫斯基去年5月20日還特地選在安托諾夫-225運輸機前演說。（美聯社）

    烏克蘭總統澤倫斯基去年5月20日還特地選在安托諾夫-225運輸機前演說。（美聯社）

    2022/02/28 01:28

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯大軍入侵，烏克蘭首都基輔（Kyiv）的安托諾夫機場（Antonov Airport）成為搶攻目標，連日來雙方爭奪機場控制權，全球最大的運輸機「安托諾夫-225 夢想」（Antonov-225 Mrija）就停放在這座機場內，27日證實受戰火波及「陣亡」。

    27日網路上流傳一段畫面，停機坪屋頂被貫穿，外界盛傳這架全球唯一的「安托諾夫-225」恐怕凶多吉少，但當地仍陷入兩軍交火，訊息混亂，這項猜測始終未能獲得證實。

    烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在當地時間27日下午4點50分（台灣時間27日晚間10點50分）在推特發文指稱，AN-225「Mrija」（烏克蘭語「夢想」）是世界上最大的飛機，俄羅斯也許摧毀了我們的「Mrija」，但「他們永遠無法摧毀我們建立一個強大、自由和民主歐洲國家的夢想。我們終將勝利」！這段慷慨激昂的文字也間接證實了「Mrija」應該已經毀於戰火，但不清楚受損狀況。

    軍事媒體《The Drive》指出，An-225運輸機1988年首飛，起飛重量超過640噸，是迄今為止全世界承載重量最大的運輸機與飛機，是蘇聯時期的烏克蘭安托諾夫設計局開發，作為太空計畫設備的運輸用機。美國空軍最大的C-5「銀河」（C-5 Galaxy）運輸機最高起飛重量只有約380公噸。

    An-225是目前全世界最大的運輸機，而且是唯一一架，由於載貨容量驚人，常受僱到世界各地載運尺寸格外龐大的貨物，2004年也曾載運友達光電的濺鍍機台來台。

    根據外媒報導，「夢想」2月5日從丹麥比隆（Billund）飛回烏克蘭霍斯托梅（Hostomel）的「安托諾夫機場」），就未曾離開。

    世界最大的運輸機烏克蘭的安托諾夫-225已毀於俄軍入侵烏克蘭的戰火。（歐新社）

    世界最大的運輸機烏克蘭的安托諾夫-225已毀於俄軍入侵烏克蘭的戰火。（歐新社）

    世界最大的安托諾夫-225運輸機Mriya在武漢肺炎疫情期間也發揮功效，可迅速運送大量防疫物資，圖為加拿大多倫多機場。（彭博）

    世界最大的安托諾夫-225運輸機Mriya在武漢肺炎疫情期間也發揮功效，可迅速運送大量防疫物資，圖為加拿大多倫多機場。（彭博）

    網路上流傳安托諾夫-225運輸機停放的機庫被砲火貫穿的畫面。（取自網路）

    網路上流傳安托諾夫-225運輸機停放的機庫被砲火貫穿的畫面。（取自網路）

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