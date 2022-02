世界最大An-225運輸機陣亡 烏克蘭外長：他們毀不了我們的夢想

2022/02/28 01:28

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯大軍入侵,烏克蘭首都基輔(Kyiv)的安托諾夫機場(Antonov Airport)成為搶攻目標,連日來雙方爭奪機場控制權,全球最大的運輸機「安托諾夫-225 夢想」(Antonov-225 Mrija)就停放在這座機場內,27日證實受戰火波及「陣亡」。

27日網路上流傳一段畫面,停機坪屋頂被貫穿,外界盛傳這架全球唯一的「安托諾夫-225」恐怕凶多吉少,但當地仍陷入兩軍交火,訊息混亂,這項猜測始終未能獲得證實。

請繼續往下閱讀...

烏克蘭外長庫列巴(Dmytro Kuleba)在當地時間27日下午4點50分(台灣時間27日晚間10點50分)在推特發文指稱,AN-225「Mrija」(烏克蘭語「夢想」)是世界上最大的飛機,俄羅斯也許摧毀了我們的「Mrija」,但「他們永遠無法摧毀我們建立一個強大、自由和民主歐洲國家的夢想。我們終將勝利」!這段慷慨激昂的文字也間接證實了「Mrija」應該已經毀於戰火,但不清楚受損狀況。

軍事媒體《The Drive》指出,An-225運輸機1988年首飛,起飛重量超過640噸,是迄今為止全世界承載重量最大的運輸機與飛機,是蘇聯時期的烏克蘭安托諾夫設計局開發,作為太空計畫設備的運輸用機。美國空軍最大的C-5「銀河」(C-5 Galaxy)運輸機最高起飛重量只有約380公噸。

An-225是目前全世界最大的運輸機,而且是唯一一架,由於載貨容量驚人,常受僱到世界各地載運尺寸格外龐大的貨物,2004年也曾載運友達光電的濺鍍機台來台。

根據外媒報導,「夢想」2月5日從丹麥比隆(Billund)飛回烏克蘭霍斯托梅(Hostomel)的「安托諾夫機場」),就未曾離開。

This was the world’s largest aircraft, AN-225 ‘Mriya’ (‘Dream’ in Ukrainian). Russia may have destroyed our ‘Mriya’. But they will never be able to destroy our dream of a strong, free and democratic European state. We shall prevail! pic.twitter.com/TdnBFlj3N8