為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    成俄艦隊人盾？愛沙尼亞貨輪黑海遇水雷爆炸 6船員獲救

    愛沙尼亞籍貨輪「Helt」3日在敖德薩周遭疑觸及水雷而爆炸沉沒。（圖取自推特）

    愛沙尼亞籍貨輪「Helt」3日在敖德薩周遭疑觸及水雷而爆炸沉沒。（圖取自推特）

    2022/03/04 15:02

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰火在烏克蘭多地延燒，更有不少他國遭受池魚之殃，3日再傳1艘愛沙尼亞籍貨輪在烏克蘭敖德薩（Odessa）港口沿岸觸及水雷，進而爆炸沉沒。據悉，自2月24日以來，烏克蘭周邊海域已發生至少3起商船遭炮擊事件。

    綜合《半島電視台》、《CNN》等外媒報導，愛沙尼亞貨輪「Helt」3日在烏克蘭位於黑海的港口敖德薩（Odessa）疑觸及水雷而爆炸，船身沉沒。據了解，該船隻掛有巴拿馬國旗，船上人員包括4名烏克蘭人、1名俄羅斯人及1名白俄羅斯人，6人最終順利獲救。

    報導指出，雖然官方尚未公開確切事故原因，但由於愛沙尼亞屬北約成員國，外界擔憂此事件恐進一步引爆東歐衝突。

    《Naval News》報導則提及，目前沒有證據顯示是哪一方在該地區布雷，但有未經證實的傳言稱，烏克蘭為威懾俄羅斯黑海艦隊而放置水雷。

    另據《Lloyds List》報導，英國海上安全公司「Dryad Global」指出，正如烏克蘭武裝部隊先前指控，俄羅斯黑海艦隊「試圖躲在平民身後」，俄國船隻疑迫使「Helt」進入黑海的危險區域，「以便讓佔領者把民用船隻當作『人盾』來掩護自己，這根本就是21世紀的海盜行為」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    大火撲滅！烏克蘭核電廠環境輻射正常 火災源頭曝光
    2022/03/04 13:10

    大火撲滅！烏克蘭核電廠環境輻射正常 火災源頭曝光
    歐洲最大核電廠起火 澤倫斯基嗆俄軍：想重演車諾比事故
    2022/03/04 11:29

    歐洲最大核電廠起火 澤倫斯基嗆俄軍：想重演車諾比事故

    富蘭克林美國股債平衡型基金
    喊話普廷見面談判！ 澤倫斯基：這是結束戰爭唯一方式
    2022/03/04 07:39

    喊話普廷見面談判！ 澤倫斯基：這是結束戰爭唯一方式
    烏俄交火飛機閃邊！航班追蹤圖出現「大洞」
    2022/02/25 10:40

    烏俄交火飛機閃邊！航班追蹤圖出現「大洞」

    讓你一秒入境日本 體驗日式偽旅行
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播