成俄艦隊人盾？愛沙尼亞貨輪黑海遇水雷爆炸 6船員獲救

愛沙尼亞籍貨輪「Helt」3日在敖德薩周遭疑觸及水雷而爆炸沉沒。（圖取自推特）

2022/03/04 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰火在烏克蘭多地延燒，更有不少他國遭受池魚之殃，3日再傳1艘愛沙尼亞籍貨輪在烏克蘭敖德薩（Odessa）港口沿岸觸及水雷，進而爆炸沉沒。據悉，自2月24日以來，烏克蘭周邊海域已發生至少3起商船遭炮擊事件。

綜合《半島電視台》、《CNN》等外媒報導，愛沙尼亞貨輪「Helt」3日在烏克蘭位於黑海的港口敖德薩（Odessa）疑觸及水雷而爆炸，船身沉沒。據了解，該船隻掛有巴拿馬國旗，船上人員包括4名烏克蘭人、1名俄羅斯人及1名白俄羅斯人，6人最終順利獲救。

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報導指出，雖然官方尚未公開確切事故原因，但由於愛沙尼亞屬北約成員國，外界擔憂此事件恐進一步引爆東歐衝突。

《Naval News》報導則提及，目前沒有證據顯示是哪一方在該地區布雷，但有未經證實的傳言稱，烏克蘭為威懾俄羅斯黑海艦隊而放置水雷。

另據《Lloyds List》報導，英國海上安全公司「Dryad Global」指出，正如烏克蘭武裝部隊先前指控，俄羅斯黑海艦隊「試圖躲在平民身後」，俄國船隻疑迫使「Helt」進入黑海的危險區域，「以便讓佔領者把民用船隻當作『人盾』來掩護自己，這根本就是21世紀的海盜行為」。

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