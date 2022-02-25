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    烏俄交火飛機閃邊！航班追蹤圖出現「大洞」

    俄烏戰爭反映在航班情況上，所有航班都避開烏克蘭與摩爾多瓦上空。（翻攝Flightradar24）

    俄烏戰爭反映在航班情況上，所有航班都避開烏克蘭與摩爾多瓦上空。（翻攝Flightradar24）

    2022/02/25 10:40

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭發起攻擊，為防戰火波及，烏克蘭24日關閉多座機場，首府基輔近郊1座機場也爆發交戰，影響航班；全球航班追蹤網站「Flightradar24」顯示，烏克蘭與鄰國摩爾多瓦（Moldova）上空一台航班都沒有，反映戰事情況。

    台灣時間24日，「Flightradar24」上顯示，所有航班皆繞開烏克蘭領空，鄰國白俄羅斯與摩爾多瓦上空僅零星數架班機。今（25）日上午，「Flightradar24」顯示，烏克蘭與摩國上空沒有任何一台班機，多數航班集中在土耳其伊斯坦堡、安卡拉，以及保加利亞上空，與爆發戰火的烏克蘭隔著黑海遙遙相望。

    除此之外，波羅的海三國────愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛領空航班情況也反映出戰事狀況，只有零星數架班機。

    摩爾多瓦與烏克蘭接壤，戰爭爆發後，兩國邊境出現逃難車潮；摩國總統桑杜（Maia Sandu）24日宣布國家進入緊急狀態，準備接收成千上萬來自鄰國烏克蘭的避難潮。同樣在24日進入緊急狀態的還有立陶宛，波羅地海三國皆據北約規章第4條要求北約立刻進行緊急會議因應烏俄戰事。

    俄烏戰爭反映在航班情況上，所有航班都避開烏克蘭與摩爾多瓦上空。（翻攝Flightradar24）

    俄烏戰爭反映在航班情況上，所有航班都避開烏克蘭與摩爾多瓦上空。（翻攝Flightradar24）

    「Flightradar24」24日情況。（翻攝Flightradar24）

    「Flightradar24」24日情況。（翻攝Flightradar24）

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