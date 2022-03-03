為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    基輔凌晨連4炸！記者直播中「緊急蹲下」 連線被迫中斷

    烏克蘭首都基輔（Kyiv）市中心當地時間3日凌晨突然發生連續爆炸。（圖擷取自「Status-6」推特）

    烏克蘭首都基輔（Kyiv）市中心當地時間3日凌晨突然發生連續爆炸。（圖擷取自「Status-6」推特）

    2022/03/03 16:26

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍事入侵行動持續，烏克蘭首都基輔（Kyiv）市中心當地時間3日凌晨突然發生連續爆炸，市中心先傳出2次爆炸聲，數分鐘後，市中心的地鐵站接著傳出第3次、第4次聲響，事發當下，有外媒記者正好站在屋頂上準備連線報導，正好錄下2次爆炸，巨大爆炸聲嚇壞現場人員，記者直播也被迫中斷。

    綜合外媒報導，基輔3日市中心凌晨突然傳出這波爆炸後，不到幾分鐘，在市中心的民友誼地鐵站（Druzhby Narodiv Metro Station）附近接著傳出第3次與第4次爆炸聲響，接著空襲警報聲跟著響起。目前俄軍仍然企圖合圍基輔，但仍未攻進市區，這幾起爆炸不確定是空襲、砲擊或其他因素造成。

    從公開影像可見，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）駐烏克蘭記者達加塔（Charlie D'Agata）當時正準備連線播報新聞，他選在某棟建築屋頂上，以暗夜中的基輔市區為背景，孰料突然一陣閃光照亮整片夜空，他急忙回頭看，原以為是閃電，沒想到緊接著傳來巨大爆裂聲，並出現強烈的紅光，這時達加塔與其他工作人員反射動作趕緊蹲下，直播也被迫中斷。

    烏克蘭幾個大城，包括首都基輔、烏國中北部且緊鄰白俄羅斯的基輔州（Kyiv Oblast）、尼古拉耶夫（Mykolaiv）、西部利維夫市（Lviv）等，連日都發出多次空襲警報，要求居民立刻疏散緊急避難，顯見俄軍的攻勢不斷。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    尼古拉耶夫爆交戰 烏克蘭軍宣告攔截俄特種偵察隊俘虜士兵
    2022/03/03 14:37

    尼古拉耶夫爆交戰 烏克蘭軍宣告攔截俄特種偵察隊俘虜士兵
    再次與普廷通話！印度總理：盼能盡速撤離「滯烏留學生」
    2022/03/03 14:02

    再次與普廷通話！印度總理：盼能盡速撤離「滯烏留學生」

    富蘭克林美國股債平衡型基金
    分析吳思懷進國防委員會 苗博雅：投降主義是最具破壞力的意識形態
    2022/03/03 13:29

    分析吳思懷進國防委員會 苗博雅：投降主義是最具破壞力的意識形態
    2萬海外烏國人返鄉作戰！邊境排隊等入境：我們須捍衛國土
    2022/03/03 13:23

    2萬海外烏國人返鄉作戰！邊境排隊等入境：我們須捍衛國土

    新居住時代來臨 大安區地上權建案瞬銷
    俄軍空襲烏國首都！基輔市民：一開始以為自己看到「飛機」
    2022/03/03 11:39

    俄軍空襲烏國首都！基輔市民：一開始以為自己看到「飛機」
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播