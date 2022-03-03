基輔凌晨連4炸！記者直播中「緊急蹲下」 連線被迫中斷

烏克蘭首都基輔（Kyiv）市中心當地時間3日凌晨突然發生連續爆炸。（圖擷取自「Status-6」推特）

2022/03/03 16:26

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍事入侵行動持續，烏克蘭首都基輔（Kyiv）市中心當地時間3日凌晨突然發生連續爆炸，市中心先傳出2次爆炸聲，數分鐘後，市中心的地鐵站接著傳出第3次、第4次聲響，事發當下，有外媒記者正好站在屋頂上準備連線報導，正好錄下2次爆炸，巨大爆炸聲嚇壞現場人員，記者直播也被迫中斷。

綜合外媒報導，基輔3日市中心凌晨突然傳出這波爆炸後，不到幾分鐘，在市中心的民友誼地鐵站（Druzhby Narodiv Metro Station）附近接著傳出第3次與第4次爆炸聲響，接著空襲警報聲跟著響起。目前俄軍仍然企圖合圍基輔，但仍未攻進市區，這幾起爆炸不確定是空襲、砲擊或其他因素造成。

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從公開影像可見，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）駐烏克蘭記者達加塔（Charlie D'Agata）當時正準備連線播報新聞，他選在某棟建築屋頂上，以暗夜中的基輔市區為背景，孰料突然一陣閃光照亮整片夜空，他急忙回頭看，原以為是閃電，沒想到緊接著傳來巨大爆裂聲，並出現強烈的紅光，這時達加塔與其他工作人員反射動作趕緊蹲下，直播也被迫中斷。

烏克蘭幾個大城，包括首都基輔、烏國中北部且緊鄰白俄羅斯的基輔州（Kyiv Oblast）、尼古拉耶夫（Mykolaiv）、西部利維夫市（Lviv）等，連日都發出多次空襲警報，要求居民立刻疏散緊急避難，顯見俄軍的攻勢不斷。

Just as CBS News' Charlie D'Agata was coming off the air tonight in #Kyiv Ukraine, the sky lit up behind him "almost like lightning" and booming explosions shook the city pic.twitter.com/8WbLkxhjUE — CBS News （@CBSNews） March 3, 2022

Heavy blasts in the vicinity of Kyiv. pic.twitter.com/FQqfsj0eZo — Status-6 （@Archer83Able） March 3, 2022

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