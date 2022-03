基輔凌晨連4炸！記者直播中「緊急蹲下」 連線被迫中斷

2022/03/03 16:26

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯軍事入侵行動持續,烏克蘭首都基輔(Kyiv)市中心當地時間3日凌晨突然發生連續爆炸,市中心先傳出2次爆炸聲,數分鐘後,市中心的地鐵站接著傳出第3次、第4次聲響,事發當下,有外媒記者正好站在屋頂上準備連線報導,正好錄下2次爆炸,巨大爆炸聲嚇壞現場人員,記者直播也被迫中斷。

綜合外媒報導,基輔3日市中心凌晨突然傳出這波爆炸後,不到幾分鐘,在市中心的民友誼地鐵站(Druzhby Narodiv Metro Station)附近接著傳出第3次與第4次爆炸聲響,接著空襲警報聲跟著響起。目前俄軍仍然企圖合圍基輔,但仍未攻進市區,這幾起爆炸不確定是空襲、砲擊或其他因素造成。

從公開影像可見,美國哥倫比亞廣播公司(CBS)駐烏克蘭記者達加塔(Charlie D'Agata)當時正準備連線播報新聞,他選在某棟建築屋頂上,以暗夜中的基輔市區為背景,孰料突然一陣閃光照亮整片夜空,他急忙回頭看,原以為是閃電,沒想到緊接著傳來巨大爆裂聲,並出現強烈的紅光,這時達加塔與其他工作人員反射動作趕緊蹲下,直播也被迫中斷。

烏克蘭幾個大城,包括首都基輔、烏國中北部且緊鄰白俄羅斯的基輔州(Kyiv Oblast)、尼古拉耶夫(Mykolaiv)、西部利維夫市(Lviv)等,連日都發出多次空襲警報,要求居民立刻疏散緊急避難,顯見俄軍的攻勢不斷。

Just as CBS News' Charlie D'Agata was coming off the air tonight in #Kyiv Ukraine, the sky lit up behind him "almost like lightning" and booming explosions shook the city pic.twitter.com/8WbLkxhjUE