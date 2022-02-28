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    逾30萬人入境避難 歐盟擬延長烏籍難民居留權至3年

    俄羅斯入侵烏克蘭令歐洲局勢動盪，超過30萬烏克蘭難民逃往鄰近國家避難，歐盟今（28）日有消息傳出，將延長烏籍民眾在歐盟國家的居留、工作權至3年。圖為等待交通工具前往羅馬尼亞的烏籍難民。（美聯社）

    俄羅斯入侵烏克蘭令歐洲局勢動盪，超過30萬烏克蘭難民逃往鄰近國家避難，歐盟今（28）日有消息傳出，將延長烏籍民眾在歐盟國家的居留、工作權至3年。圖為等待交通工具前往羅馬尼亞的烏籍難民。（美聯社）

    2022/02/28 19:11

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭令歐洲局勢動盪，超過30萬烏克蘭難民逃往鄰近國家避難，歐盟今（28）日有消息傳出，將延長烏籍民眾在歐盟國家的居留、工作權至3年。

    《路透》報導，俄羅斯入侵烏克蘭引起國際公憤、歐洲局勢動盪，超過30萬烏克蘭難民逃往鄰近國家躲避戰火，對此，歐盟今（28）日有消息傳出，即將延長烏籍民眾在歐盟27國的居留、工作權至3年。

    對此，歐盟高層及法國政府官員指出，目前已有超過30萬烏克蘭人進入歐盟躲避戰火，但歐盟成員國必須有再接收數百萬難民的準備。

    法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）表示，「收容逃避戰火的難民是我們的責任」，他並表示，歐盟內政部長已經委託執委會起草相關法案，細節將在下（3）月2日的會議上討論。

    報導指出，目前歐洲的臨時收容難民指南起草於1990年代巴爾幹半島戰爭時代，內容涵蓋難民長達1至3年不等的居住權、工作權、社會福利及醫療保險權利，但在此之前從未實際施行過。

    對此，歐洲內政事務專員約翰森（Ylva Johansson）表示，歐盟多數官員都支持這項動議，只有少數認為新法太過倉促，需要再作商議。但約翰森也指出，烏克蘭難民議題是攸關全歐洲的大事。

    約翰森說：「我們已經看見許多烏克蘭人逐漸離開剛進入的歐盟國家，在各國之間移動，尤其是往那些原就有許多烏克蘭人居住的國家，包括波蘭、義大利、葡萄牙、西班牙、德國和捷克。」

    德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）也表示：「所有歐盟國家都必須準備收容這些烏克蘭難民。這是歐盟對普廷用違法戰爭侵略、肆虐烏克蘭，以及對烏克蘭人民所受苦難的有力表態，我們與烏克蘭人民站在一起。」

    據悉，根據聯合國估計，可能有近400萬烏克蘭人為了逃避戰火必須背井離鄉，且由於烏克蘭已對青壯年男性進行徵召，離開烏克蘭的難民多為女性及孩童。

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