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    烏克蘭駐日使館募款獲熱烈響應 台灣人也捐

    日本東京澀谷街頭26日有民眾聲援烏克蘭，高唱烏克蘭國歌、揮舞烏克蘭國旗，反對俄羅斯動武。（中央社）

    日本東京澀谷街頭26日有民眾聲援烏克蘭，高唱烏克蘭國歌、揮舞烏克蘭國旗，反對俄羅斯動武。（中央社）

    2022/02/28 18:01

    〔中央社〕俄羅斯侵略烏克蘭，震驚全球。烏克蘭駐日大使館（位於東京都港區）25日設銀行匯款專戶，希望民眾捐款，獲得許多人熱烈響應，有台灣人以「台灣有志一同」的名義捐款。

    俄羅斯於24日揮軍攻打烏克蘭之後，日本民眾紛紛打電話到駐日的烏克蘭大使館表示想捐款，烏克蘭大使館於是在推特（Twitter）公開表示將接受民眾透過銀行專用帳戶捐款，這專用帳戶於25日開設。

    推特上有日本民眾紛紛留言或上傳匯款收據單。有人表示：「今天打工的費用就捐出去了」、「雖然金額不多，但我已捐款了」。

    住在日本的翻譯家池田茜藍與人在台灣的母親26日以「台灣有志一同」的名義捐款10萬日圓（約新台幣2萬5000元）給駐日烏克蘭大使館。

    池田對中央社說：「雖然金額不高，心想行動遠比發感言來得實際。為和平祈禱。希望大家平安。」她認為，口號式的譴責或經濟制裁俄羅斯都無法立即援助烏克蘭。就因為烏克蘭不是北約（NATO）成員，所有西方國家都止步，東歐採觀望態度。就連無國界醫生組織（MSF）也已撤出，這讓她感到心痛。

    她說，當然也會擔心烏克蘭是否把大家的善款拿去買武器，但想到許多小孩、平民百姓因戰火受難，還是決定捐款，略盡棉薄。

    確實有許多日本民眾也擔心捐給烏克蘭的善款是否被用於購買武器。

    日本讀賣新聞今天報導，駐日烏克蘭大使館的新聞組人員受訪時表示，「我們充分了解這是愛好和平的日本人士的心意」、「有關武器，是各國政府之間在談判提供與否」。言下之意，民眾捐的善款不會用於購買武器。

    烏克蘭多處受到俄羅斯軍方轟炸，殃及一般民眾造成死傷。據悉，駐日烏克蘭大使館收到的善款將用於購買醫療用品、遭遇戰爭災害的醫院和學校等的重建所需。

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