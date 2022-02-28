歐洲最大核電廠遭俄國佔領？ 烏克蘭斥假消息

俄羅斯官方今（28）日稍早宣稱已佔領烏克蘭境內「歐洲最大」的紮波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，被烏克蘭官方駁斥為「謊言、假消息」。（路透）

2022/02/28 18:04

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭進入第5日，雙方在台灣時間今（28）日下午5時開始談判，然而俄羅斯官方稍早宣稱已佔領烏克蘭境內「歐洲最大」的紮波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，被烏克蘭方面駁斥為「謊言、假消息」。

據《BBC》報導，俄羅斯入侵烏克蘭進入第5日，雙方已在今（28）日台灣時間下午5時展開初次談判，然而俄羅斯國防部少將暨發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）稍早發出聲明，稱俄羅斯已佔領烏克蘭境內由官方營運的「歐洲最大」紮波羅熱核電廠。

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俄軍在聲明中表示：「俄羅斯部隊已經對紮波羅熱核電廠及週遭區域取得完全的控制，所有人員也正積極維護並控管該設施，確保正常運作，背景輻射值正常。」

然而，烏克蘭國營核能公司Energoatom向俄非官方媒體《國際文傳電訊社》（Interfax）指出，俄羅斯官方的聲明是個「不折不扣的謊言和假消息」。

據悉，烏俄雙方今（28）日台灣時間下午5時將在烏克蘭與白俄羅斯邊境進行首次談判，關鍵談判項目包括俄羅斯「立即停火」、「從烏克蘭撤軍」等。

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