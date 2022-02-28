烏克蘭頑強抵抗 他揭俄羅斯「最大噩耗」：戰局扭轉了

俄總統普廷24日對烏克蘭發動侵略震驚全球。（美聯社）

2022/02/28 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯揮軍進犯烏克蘭，戰事持續數天，烏克蘭仍保持韌性，頑強抵抗。對此，醫護粉專「MedPartner 美的好朋友」表示，以烏克蘭人展現的戰鬥意志來看，他們已經扭轉戰局了，並點出俄羅斯的「最大噩耗」。

「MedPartner 美的好朋友」表示，阿富汗和烏克蘭是兩種截然不同的狀況，每多打一天，傳出更多烏克蘭人誓死抵抗的消息，對俄羅斯就是最大的噩耗，因為全世界都在看，不論有沒有派兵，各國給予援助的壓力的國內民意都會越來越強，「而俄羅斯最大的敵人就是時間，俄國經濟並沒有強大到可以發動不顧一切的全面戰爭，普丁（廷）的內部反對壓力也會越來越強大。此消彼長，態勢就扭轉了。」

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另一方面，「MedPartner 美的好朋友」直言，阿富汗自己是扶不起的阿斗，內部問題太多，最終支持政府軍得不到戰果，反而是神學士勢力逐漸擴大，「美國人在你境內挺你這麼久，給你錢給你武器給你訓練，結果遇到敵人跑的跑投降的投降，美國人當然不願意自己的軍人在這種地方戰死，要求退出的民意也越來越強大，最後就是全面撤軍。」

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