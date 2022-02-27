香港疫情嚴峻太平間爆滿 醫護指遺體堆積飄異味

香港部分醫院太平間爆滿，出現遺體堆積情況。圖為穿著防護衣的香港殯儀館員工正在運送遺體。（路透）

2022/02/27 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕香港的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，醫療系統不堪負荷，繼先前多間醫院急診室爆滿後，如今就連部分醫院的太平間都爆滿，出現遺體堆積情況，有醫護人員反映曾聞到異味。港府證實遺體存放空間已接近飽和，正加快處理程序。

綜合港媒報導，香港在春節前後爆發新一波疫情，已導致逾15萬人確診、至少512人死亡。香港醫療系統不堪重負，繼先前多間醫院急診室爆滿，導致患者須在戶外臥床候診，如今部分醫院也出現太平間爆滿情形，遺體只能先放在急診室臨時擺放區或指定房間等候移送。

請繼續往下閱讀...

有香港公立醫院醫護人員接受媒體訪問表示，醫院太平間需要較長時間才能挪出空間存放，部分遺體只能先放置在急診室暫存空間或其他指定房間，有同事反映曾聞到異味。亦有醫護人員批評，遺體堆積情況極不理想，擔心情況惡化，但高層未作出應對措施。

香港醫管局總行政經理劉家獻表示，近日死亡個案增加，官方逾3000格的遺體存放空間已經接近飽和，會與相關部門及殯葬業者溝通，加快遺體運送程序，也希望家屬能盡快領走遺體，處理殯葬事宜。

有香港殯葬業界人士指出，近日疫情嚴峻導致部分家屬打算延後喪事，且傳統上農曆正月不辦喪事，導致遺體存放空間更加爆滿，據了解港府已經加快火化速度，從每天140多次增加到200次。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法