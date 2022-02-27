屠殺？控俄軍無差別攻擊 澤倫斯基：連救護車也炸......

澤倫斯基指控俄軍開始無差別攻擊，平民住宅區、民生設施都慘遭摧毀。（路透）

2022/02/27 19:43

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）24日揮兵從陸、海、空三方夾擊烏克蘭，克里姆林宮雖稱攻擊目標僅針對軍事設施，但從社群平台、外媒的消息可以明顯看出，這幾天不少民宅建築也慘遭摧毀。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）更指控，俄軍已開始無差別攻擊，漸漸顯露大屠殺的徵兆。

綜合外媒報導，誓死留在基輔捍衛國家的澤倫斯基，週日（27日）在電視簡報會上表示，過去一個晚上，烏克蘭街頭再次發生激烈交戰，俄軍動用飛彈和火箭無情轟炸完全沒有軍事設施的平民住宅區和民生基礎設施，「烏克蘭又經歷一場殘酷之夜...他們攻擊所有東西，包括救護車、幼兒園」。

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澤倫斯基早前就直言，俄軍在烏克蘭的種種犯行，已顯露大屠殺的徵兆，「他們（指俄軍）正在殺人，將和平的城市變成軍事目標，變成人間地獄，這種行為永遠不會被原諒！」

另外，先前感嘆烏克蘭在對抗俄羅斯時遭國際孤立的澤倫斯基，今天也宣布將籌組國際傭兵團，歡迎外國志願者前來對抗俄羅斯，「這將是你們支持我們國家的重要證據。」

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