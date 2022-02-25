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    情況危急！ 俄軍進逼基輔 烏克蘭擴大徵兵：沒有年齡限制

    烏克蘭國防部發文召兵，呼籲所有平民加入軍隊對抗俄羅斯。圖為烏克蘭國民兵在基輔嚴陣以待。（路透）

    烏克蘭國防部發文召兵，呼籲所有平民加入軍隊對抗俄羅斯。圖為烏克蘭國民兵在基輔嚴陣以待。（路透）

    2022/02/25 18:36

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭持續進攻，俄軍已進逼基輔市中心約9公里的奧波隆（Obolon）區，基輔可能隨時失守。對此，烏克蘭國防部稍早發文召兵，呼籲所有平民加入軍隊對抗俄羅斯。

    烏克蘭國防部稍早在推特推文，部隊指揮官尤里（Yuri Galushkin）發聲明指出，「今天烏克蘭需要每一個人。所有加入程序都簡化，帶上護照和身份證號碼即可，沒有年齡限制。」推文並稱，如果人們從軍遇到困難，只需出示這則官方推文即可。

    烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）則指出，他和部隊指揮官尤里討論後，同意讓60歲以上的愛國者部隊參與其中，「他們在精神上和身心上都準備好抵抗和擊敗敵人」。

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