烏克蘭國防部證實俄軍已攻進基輔北部 要居民準備汽油彈反擊

俄羅斯軍隊已攻入基輔議會以北約9公里的奧波隆區（Obolon），烏克蘭國防部也呼籲民眾要趕快找掩護避難。圖為烏克蘭士兵在基輔中心就戰鬥位置。（法新社）

2022/02/25 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯24日「三面夾擊」烏克蘭後，俄軍持續進犯烏國首都基輔，根據外媒最新消息，俄羅斯軍隊已攻入基輔議會以北約9公里的奧波隆區（Obolon），烏克蘭國防部也呼籲民眾要趕快找掩護避難。

據《BBC》報導指出，網路上有影片指出，疑似俄羅斯戰車開進奧波隆區（Obolon），稍早烏克蘭國防部也證實，俄羅斯軍隊已經攻入民宅區域，

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烏克蘭總參謀部則表示，烏軍正在當地跟「敵方破壞分子跟偵查團」持續交戰，要求居民不要外出和準備汽油彈（Molotov cocktails）反擊，並建議民眾要尋求掩護，切勿離開室內；烏克蘭國防部也在推特推文表示，「敵人」位於市中心基輔議會以北約9公里的奧波隆區（Obolon）。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valeriy Zaluzhny）稍早指出，烏軍能夠擊退俄羅斯軍隊在首都基輔以北的切爾尼戈夫地區的突破。

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Мирним мешканцям - бути обережними! Не покидати оселі! — Defence of Ukraine （@DefenceU） February 25, 2022

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