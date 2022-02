畫面曝光！俄軍準備攻入基輔 多輛戰車衝往市中心

2022/02/25 17:59

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯今(25)日持續進攻烏克蘭,稍早烏克蘭國防部證實,俄羅斯軍隊已攻入基輔議會以北約9公里的奧波隆區(Obolon)。有當地居民拍到俄軍多輛戰車在基輔市北方奧波隆區(Obolon)街上行駛,還有人拍下疑俄軍戰車倒車壓過民間車輛的畫面。

綜合媒體報導,烏克蘭國防部證實,俄羅斯軍隊已經攻入基輔議會以北約9公里的奧波隆區,有當地民眾拍到疑俄軍戰車倒車輾過民間汽車的畫面,《BBC》也確認,有俄羅斯戰車駛入奧波隆區。

另外,於2014年就駐在烏克蘭的獨立戰地記者彼得森(Nolan Peterson)也在推特指出,基輔市中心爆發槍戰,情況非常危急,「俄羅斯人進城了」。

Gunfire in central Kyiv. Very tense moments. Russians are in the city.