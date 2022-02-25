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    畫面曝光！俄軍準備攻入基輔 多輛戰車衝往市中心

    有當地民眾拍到俄軍多輛戰車在基輔市北方奧波隆區的街上行駛，還有人拍下疑俄軍戰車倒車壓過民間車輛的畫面。示意圖。（路透）

    有當地民眾拍到俄軍多輛戰車在基輔市北方奧波隆區的街上行駛，還有人拍下疑俄軍戰車倒車壓過民間車輛的畫面。示意圖。（路透）

    2022/02/25 17:59

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯今（25）日持續進攻烏克蘭，稍早烏克蘭國防部證實，俄羅斯軍隊已攻入基輔議會以北約9公里的奧波隆區（Obolon）。有當地居民拍到俄軍多輛戰車在基輔市北方奧波隆區（Obolon）街上行駛，還有人拍下疑俄軍戰車倒車壓過民間車輛的畫面。

    綜合媒體報導，烏克蘭國防部證實，俄羅斯軍隊已經攻入基輔議會以北約9公里的奧波隆區，有當地民眾拍到疑俄軍戰車倒車輾過民間汽車的畫面，《BBC》也確認，有俄羅斯戰車駛入奧波隆區。

    另外，於2014年就駐在烏克蘭的獨立戰地記者彼得森（Nolan Peterson）也在推特指出，基輔市中心爆發槍戰，情況非常危急，「俄羅斯人進城了」。

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