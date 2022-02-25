畫面曝光！俄軍準備攻入基輔 多輛戰車衝往市中心

有當地民眾拍到俄軍多輛戰車在基輔市北方奧波隆區的街上行駛，還有人拍下疑俄軍戰車倒車壓過民間車輛的畫面。示意圖。（路透）

2022/02/25 17:59

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯今（25）日持續進攻烏克蘭，稍早烏克蘭國防部證實，俄羅斯軍隊已攻入基輔議會以北約9公里的奧波隆區（Obolon）。有當地居民拍到俄軍多輛戰車在基輔市北方奧波隆區（Obolon）街上行駛，還有人拍下疑俄軍戰車倒車壓過民間車輛的畫面。

綜合媒體報導，烏克蘭國防部證實，俄羅斯軍隊已經攻入基輔議會以北約9公里的奧波隆區，有當地民眾拍到疑俄軍戰車倒車輾過民間汽車的畫面，《BBC》也確認，有俄羅斯戰車駛入奧波隆區。

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另外，於2014年就駐在烏克蘭的獨立戰地記者彼得森（Nolan Peterson）也在推特指出，基輔市中心爆發槍戰，情況非常危急，「俄羅斯人進城了」。

На Оболоні одна із військових машин переїхала автомобіль pic.twitter.com/BQ2kjV1IIR — НВ （@tweetsNV） February 25, 2022

Gunfire in central Kyiv. Very tense moments. Russians are in the city. — Nolan Peterson （@nolanwpeterson） February 25, 2022

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