俄軍拿下車諾比核災廠址 傳核廢料儲存設施遇襲

2022/02/25 03:21

〔中央社〕烏克蘭總統府顧問波多利雅科今天表示，俄羅斯部隊已拿下位於首都基輔（Kyiv）北方的車諾比核電廠廠址。另有消息人士指出，俄國的砲擊擊中核廢料儲存設施。

路透社報導，波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示：「在遭俄國人完全無意義地攻擊後，不可能稱車諾比（Chernobyl）核電廠還安全。」

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「這是歐洲今日面臨的最嚴重威脅之一。」

俄國今天對烏克蘭發動陸海空攻勢，三面包夾烏克蘭，成為俄國二戰以後對歐陸國家發動的最大型攻擊行動。

車諾比核電廠在1986年4月發生爆炸事故，輻射塵飄散至歐洲各地。爆炸反應爐數年前已用石棺覆蓋，以防輻射持續外洩。

美聯社報導，一名烏克蘭官員匿名表示，俄國砲擊擊中核廢料儲存設施，已有輻射值上升的通報。

一名俄國維安消息人士表示，若干俄軍今晨攻進烏克蘭前，就已集結在車諾比隔離區。該消息人士並稱，俄國想藉控制車諾比核能反應爐，來向北大西洋公約組織（NATO）示意勿以武力干預。

另據烏克蘭總統府顧問說法，基輔州的霍斯托梅爾（Hostomel'）機場也被俄軍拿下。

外交界消息人士今天告訴路透社，烏克蘭港口城市馬立波（Mariupol）郊區發生激戰，傳出數百次爆炸聲響。

俄羅斯方面則稱，俄軍已達成攻擊烏克蘭的首日目標，一共摧毀烏克蘭83處陸上標的。1110225

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