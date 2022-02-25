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    送家人到安全區！烏克蘭爸灑淚送別女兒影片曝光 網友淚崩

    俄羅斯揮軍烏克蘭，砲火摧殘，網路流傳一段影片指稱，一名烏克蘭父親送家人到安全區自己獨守原地，將女兒送上接駁車時相擁而泣，網友看了眼淚也潰堤。（擷取自推特）

    俄羅斯揮軍烏克蘭，砲火摧殘，網路流傳一段影片指稱，一名烏克蘭父親送家人到安全區自己獨守原地，將女兒送上接駁車時相擁而泣，網友看了眼淚也潰堤。（擷取自推特）

    2022/02/25 00:18

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯發動攻擊進軍烏克蘭，導致多地遭砲火摧殘。網路上流傳一段影片，稱一名烏克蘭父親送家人到安全區自己獨守原地，在將女兒送上接駁車時，父親與女兒相擁而泣，讓網友看了眼淚也忍不住潰堤。

    推特流傳一段影片，一名烏克蘭父親將一家人送上車，準備撤到安全地區，自己卻留了下來。在送年幼女兒上車時，父親單膝跪地，千叮萬囑後抱著女兒留下男兒淚痛哭失聲，女兒也跟著嚎啕大哭。

    影片曝光，網友紛紛說：「這太讓人心碎」、「當人類文明演變至此，這種事情不應該發生」、「普廷，你看到這幕不會心痛嗎？」、「我希望這只是一部電影，因為我根本不敢相信」、「這是可悲的現實」、「作為兩個女孩的父親，這是我最糟糕的噩夢」、「身為人父，這讓我悲痛萬分」。

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