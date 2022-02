送家人到安全區！烏克蘭爸灑淚送別女兒影片曝光 網友淚崩

2022/02/25 00:18

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯發動攻擊進軍烏克蘭,導致多地遭砲火摧殘。網路上流傳一段影片,稱一名烏克蘭父親送家人到安全區自己獨守原地,在將女兒送上接駁車時,父親與女兒相擁而泣,讓網友看了眼淚也忍不住潰堤。

推特流傳一段影片,一名烏克蘭父親將一家人送上車,準備撤到安全地區,自己卻留了下來。在送年幼女兒上車時,父親單膝跪地,千叮萬囑後抱著女兒留下男兒淚痛哭失聲,女兒也跟著嚎啕大哭。

影片曝光,網友紛紛說:「這太讓人心碎」、「當人類文明演變至此,這種事情不應該發生」、「普廷,你看到這幕不會心痛嗎?」、「我希望這只是一部電影,因為我根本不敢相信」、「這是可悲的現實」、「作為兩個女孩的父親,這是我最糟糕的噩夢」、「身為人父,這讓我悲痛萬分」。

⚠️#BREAKING | A father who sent his family to a safe zone bid farewell to his little girl and stayed behind to fight ...



#Ukraine #Ukraina #Russia #Putin #WWIII #worldwar3 #UkraineRussie #RussiaUkraineConflict #RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/vHGaCh6Z2i