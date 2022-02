歹徒突掏槍！4寶媽拍下男嫌容貌後中彈 兒全程目睹崩潰

2022/02/24 15:31

〔即時新聞/綜合報導〕墨西哥東南部恰帕斯州(Chiapas)1名四寶媽傍晚下班時發現機車遭竊,她與兒子在附近街道尋找,卻撞見1名陌生男子牽著自己的機車,憤而上前要求對方歸還,這時突出現另1名男嫌掏槍威脅,她緊急利用手機拍下男嫌容貌便中彈倒地,即刻送醫搶救,卻仍不幸逝世;據悉,當地警方已介入調查中。

綜合外媒報導,41歲母親魯伊斯(Ana Paula Ruiz)獨自養育4個孩子,並在當地某間飯店擔任接待員,19日晚上約11點下班時,魯伊斯的其中1名兒子亞歷杭德羅(Miguel Alejandro)前往接送母親,待2人走回機車停靠處卻發現車子不見了。

報導指出,魯伊斯與亞歷杭德羅在飯店周圍尋找失竊的機車,意外撞見1名陌生男子A正推著她們的機車,魯伊斯憤而上前質問並要求對方歸還,這時另外1名陌生男子B突然騎機車抵達現場,接著掏槍對著2人,魯伊斯立刻將亞歷杭德羅擋在身後,並拿出手機拍下槍手容貌後中彈倒地,2名男嫌隨即逃逸。

據悉,亞歷杭德羅即刻將母親送往醫院救治,但魯伊斯因深受重傷,醫院在20日宣告不治身亡,留下4名孩子成為孤兒。

當地警方獲報後隨即展開搜索,透過魯伊斯手機內的男嫌照片循線調查,於22日緝捕2名男嫌佩德羅(Pedro)、安東尼奧(Sergio Antonio ),經訊問後又逮捕2名涉案男子,分別是27歲康塞普西翁(Yareli Concepción)與21歲里戈貝爾(Rigoberto)。

警方表示,指控4人暴力搶劫與持槍殺人等罪名,4人皆被拘禁中,此案持續調查中。

