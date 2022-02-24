歹徒突掏槍！4寶媽拍下男嫌容貌後中彈 兒全程目睹崩潰

41歲母親與兒子2人在附近街意外撞見1名陌生男子牽著自己的機車，憤而上前要求對方歸還，這時忽然出現另1名男嫌掏槍威脅，她緊急利用手機拍下男嫌容貌後便中彈倒地，隔日不幸逝世。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

2022/02/24 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥東南部恰帕斯州（Chiapas）1名四寶媽傍晚下班時發現機車遭竊，她與兒子在附近街道尋找，卻撞見1名陌生男子牽著自己的機車，憤而上前要求對方歸還，這時突出現另1名男嫌掏槍威脅，她緊急利用手機拍下男嫌容貌便中彈倒地，即刻送醫搶救，卻仍不幸逝世；據悉，當地警方已介入調查中。

綜合外媒報導，41歲母親魯伊斯（Ana Paula Ruiz）獨自養育4個孩子，並在當地某間飯店擔任接待員，19日晚上約11點下班時，魯伊斯的其中1名兒子亞歷杭德羅（Miguel Alejandro）前往接送母親，待2人走回機車停靠處卻發現車子不見了。

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報導指出，魯伊斯與亞歷杭德羅在飯店周圍尋找失竊的機車，意外撞見1名陌生男子A正推著她們的機車，魯伊斯憤而上前質問並要求對方歸還，這時另外1名陌生男子B突然騎機車抵達現場，接著掏槍對著2人，魯伊斯立刻將亞歷杭德羅擋在身後，並拿出手機拍下槍手容貌後中彈倒地，2名男嫌隨即逃逸。

據悉，亞歷杭德羅即刻將母親送往醫院救治，但魯伊斯因深受重傷，醫院在20日宣告不治身亡，留下4名孩子成為孤兒。

當地警方獲報後隨即展開搜索，透過魯伊斯手機內的男嫌照片循線調查，於22日緝捕2名男嫌佩德羅（Pedro）、安東尼奧（Sergio Antonio ），經訊問後又逮捕2名涉案男子，分別是27歲康塞普西翁（Yareli Concepción）與21歲里戈貝爾（Rigoberto）。

警方表示，指控4人暴力搶劫與持槍殺人等罪名，4人皆被拘禁中，此案持續調查中。

Mum takes chilling final photo of her killer pointing gun at her moments before he shot her deadhttps://t.co/E4Gp4km4gN Ana Paula Ruiz, 41, was shot in the street after confronting a man who stole her son's motorbike in Chiapas, Mexico on February 19 — John Smith （@jjsmith1245） February 23, 2022

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