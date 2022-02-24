烏東分離地區領袖致信普廷 求派俄軍驅逐「烏克蘭進犯」

俄總統普廷已決定派遣所謂的「維和部隊」進入烏東。（美聯社）

2022/02/24 07:17

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭東部兩個親俄分離主義地區頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）宣布獨立，讓烏俄情勢一夕驟變。現在傳出兩地區領袖致信俄國總統普廷，求助他出兵驅離「烏克蘭軍隊的進犯」。

綜合外媒報導，兩地區領袖皆指控烏克蘭部隊攻擊學校、醫院等設施，且始終不願終結在頓巴斯的戰爭。外媒直言，分離主義者的訴求顯然是俄國一系列對烏侵略的前置作業之一。

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盧甘斯克和頓內茨克早在2014年宣布脫離烏克蘭，成為獨立「人民共和國」，但不被國際所承認，並持續與烏軍武裝對峙。如今兩地區再宣布獨立，獲普廷立即承認，並派出「維和部隊」進駐。外媒指出，雖然目前未有明顯跡象顯示額外的俄國軍隊跨越邊境，但情況可能隨時改變。

眼看戰爭在即，烏克蘭政府宣布全國緊急狀態30天，限制被徵召預備役人員的行動自由，限制媒體和訊息傳播，並實施個人文件檢查，賦予政府宵禁和禁止集會、罷工的權力，並徵召18歲至60歲約3.6萬名預備役軍人，加上現役軍人約20萬人。總統澤倫斯基警告，國家可能面臨要為國家的生存一戰。

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