為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    烏東分離地區領袖致信普廷 求派俄軍驅逐「烏克蘭進犯」

    俄總統普廷已決定派遣所謂的「維和部隊」進入烏東。（美聯社）

    俄總統普廷已決定派遣所謂的「維和部隊」進入烏東。（美聯社）

    2022/02/24 07:17

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭東部兩個親俄分離主義地區頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）宣布獨立，讓烏俄情勢一夕驟變。現在傳出兩地區領袖致信俄國總統普廷，求助他出兵驅離「烏克蘭軍隊的進犯」。

    綜合外媒報導，兩地區領袖皆指控烏克蘭部隊攻擊學校、醫院等設施，且始終不願終結在頓巴斯的戰爭。外媒直言，分離主義者的訴求顯然是俄國一系列對烏侵略的前置作業之一。

    盧甘斯克和頓內茨克早在2014年宣布脫離烏克蘭，成為獨立「人民共和國」，但不被國際所承認，並持續與烏軍武裝對峙。如今兩地區再宣布獨立，獲普廷立即承認，並派出「維和部隊」進駐。外媒指出，雖然目前未有明顯跡象顯示額外的俄國軍隊跨越邊境，但情況可能隨時改變。

    眼看戰爭在即，烏克蘭政府宣布全國緊急狀態30天，限制被徵召預備役人員的行動自由，限制媒體和訊息傳播，並實施個人文件檢查，賦予政府宵禁和禁止集會、罷工的權力，並徵召18歲至60歲約3.6萬名預備役軍人，加上現役軍人約20萬人。總統澤倫斯基警告，國家可能面臨要為國家的生存一戰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    焦點評論》普廷讓國台辦有事
    2022/02/24 05:30

    焦點評論》普廷讓國台辦有事
    全國緊急狀態 烏徵召預備役
    2022/02/24 05:30

    全國緊急狀態 烏徵召預備役

    女星白家綺靠這一招 讓嫩ㄤ重新戀愛
    斷俄高科技 美爭取台日星共同制裁
    2022/02/24 05:30

    斷俄高科技 美爭取台日星共同制裁
    歐美輪番制裁 專家：還沒打到痛處
    2022/02/24 05:30

    歐美輪番制裁 專家：還沒打到痛處

    急須捐助！希望合唱團營運經費告急
    烏東戰事屆 嚴冬缺水缺電
    2022/02/24 05:30

    烏東戰事屆 嚴冬缺水缺電
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播