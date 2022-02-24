烏東戰事屆 嚴冬缺水缺電

盧甘斯克大批民眾22日大排長龍，準備遷往烏克蘭政府控制區。（美聯社）

2022/02/24 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕面對衝突一觸即發，烏克蘭東部對峙前線的居民在天寒地凍下不僅缺水缺電，更面臨戰事將屆的焦慮困境；海外烏克蘭人眼看家鄉親友面對戰爭夢魘，心情沉重卻無計可施，只能祈禱和平方案的曙光出現。

坐困愁城 老弱婦孺無處去

在俄國廿一日承認頓內茨克及盧甘斯克兩個「人民共和國」後，盧甘斯克的夏斯季亞鎮（Schastya，幸福之意）再次成為最前線。住在當地「界河」的運河旁，領養老金過活的九旬老嫗希瑪諾夫娜，白天拿手電筒躲入居處地窖，夜幕低垂時才上樓入睡。但電力供應系統受砲火波及，她所在的老舊公寓缺水缺電也沒暖氣，儘管「我們時時刻刻都預期戰事發生」，但她無處可去。

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八年來一直以為烏俄領袖必將「聰明講理」達成協議的五十九歲居民施馬特科娃，沒料到衝突竟會演變成這樣。她深夜因為公寓所有窗戶都遭砲擊震碎而驚醒，現在沒燈沒電，「一無所有！」當地一名男子也告訴法新社，原本就算失業，他還是想待在家鄉，但現在必須離開，因為普廷承認頓內茨克為獨立國家，意味緊張情勢即將升高。

遠在數千公里外的美國紐約市曼哈頓區東村「小烏克蘭」居民，則為家鄉親友心焦如焚。一九九六年移民美國的烏克蘭女子舍斯托帕洛娃，廿二日一早和胞姊通電話，得知家人很憂慮，她「從沒想過這輩子會有這種事發生」。

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