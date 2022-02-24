全國緊急狀態 烏徵召預備役

烏克蘭總統澤倫斯基下令動員預備役軍人和志願軍「國土防衛隊」舉行演習。圖為烏國知名記者布圖索夫（Yuriy Butusov）參加志願軍的訓練。（美聯社）

2022/02/24 05:30

首波徵召3.6萬人 現役軍人20萬

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯廿一日承認烏克蘭東部兩個分離共和國獨立，並以「維和」名義派兵進入該地區，隔日隨即宣布與該兩個「人民共和國」建交，引發美國、歐洲、日本等民主國家強烈譴責，並紛紛宣布對俄國實施制裁。烏克蘭總統澤倫斯基廿二日下令徵召十八歲至六十歲的部分預備役軍人，並動員新成立的志願軍單位演習，為可能爆發的軍事衝突做準備。

為國家生存一戰 緊急狀態30天

烏國國安會秘書長丹尼洛夫廿三日表示，將實施全國緊急狀態三十天，以及特殊限制措施，正待國會表決通過，而首波徵召三萬六千名預備役軍人。烏國現役軍人約廿萬人。澤倫斯基警告，烏克蘭可能面臨要為國家的生存一戰。

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普廷宣布「建交」國會授權動武

俄國總統普廷廿三日在「祖國保衛者日」發表錄影談話，並未提及為了烏克蘭與西方對峙，僅表達支持「直接且坦率對話」，「尋找外交解決方案」，「但是我想重申，俄羅斯的利益和我國人民的安全是沒得談的」。俄國國會上議院「聯邦院」（Federation Council）廿二日無條件批准普廷的請求，授權在境外使用武力，並通過與烏東頓內茨克、盧甘斯克兩「國」的友好條約，讓俄與該地區展開軍事合作。

普廷批准這項條約後，俄國隨即宣布與該兩「國」建交，駐基輔大使館人員廿三日也撤離。普廷表明，西方斡旋的和平協議「明斯克協議」已不復存在，「最佳解決方案…會是當前的基輔當局拒絕加入北大西洋公約組織（NATO），並且保持中立」。

最新衛星影像顯示，在白俄羅斯南部鄰近烏克蘭邊境，俄軍新增部署上百輛軍車、數十頂營帳；俄國西部鄰近烏國邊境的軍事要塞，也新設一所野戰醫院，並有運送戰車、大砲等重武器裝備的運輸車輛，貝爾哥羅德（Belgorod）出現超過百輛軍卡，運載士兵前往烏國邊境。

美調動部隊 強化波羅的海3國

對此，美國總統拜登廿二日在白宮發表談話，指控俄方行動是「侵略烏克蘭的開端」，並宣布一系列制裁措施。拜登強調，俄國「明目張膽違反國際法」，並且為進一步行動、動武奪取更多領土編造理由，「毫無疑問，俄羅斯是侵略者」。他宣布針對俄國金融機構、主權債和菁英祭出「第一部分」制裁行動，同時下令調動駐紮歐洲的美軍部隊和裝備，強化愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛三國的防禦。

五角大廈表示，八百名駐義大利步兵特遣隊，及八架在德國的F-35戰鬥機、卅二架阿帕契攻擊直升機，將分別部署「北約東翼多個戰鬥位置」。拜登說，「美國無意與俄羅斯作戰，不過，我們要傳達不容誤會的訊息：美國與盟邦將共同捍衛北約的每一寸土地」；若俄方相關行動持續，將付出「更大代價」。

烏克蘭士兵在南部港市敖德薩（Odessa）響應二月十六日全國「團結日」活動。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基廿二日在基輔與國會各政團、派系領袖開會。（路透）

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