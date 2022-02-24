歐美輪番制裁 專家：還沒打到痛處

支持烏克蘭的民眾廿二日聚集在俄羅斯駐柏林大使館外，舉著寫有「普廷是戰爭」的標語牌抗議，矢言「烏克蘭將抵抗」，要求「俄國停止占領」。（法新社）

2022/02/24 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕西方認定俄羅斯派兵進入烏克蘭東部的「維和」行動實為侵略，美、歐多國和日本、澳洲紛宣布多項制裁措施，主要針對俄羅斯大型銀行、主權債交易，切斷俄羅斯從全球金融系統取得資金的能力。烏克蘭外交部長在美國表示，在俄羅斯離開烏國之前，「任何制裁都不夠」。

美國總統拜登廿二日宣布首波制裁對象為俄羅斯國有開發銀行（VEB）、為軍方提供資金的工業通訊銀行（PSB）和其四十二家子公司，以及五名相關的普廷核心圈人士，禁止與美國金融體系往來、凍結在美資產，也禁止俄國新主權債交易。美財政部指出，VEB資產五三○億美元，PSB為國防部將近七十％的合約提供資金。

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歐盟下波制裁可能納入普廷

日本、加拿大、澳洲、歐盟也分別宣布禁止俄羅斯主權債交易，歐盟另外制裁俄國國會下議院「國家杜馬」（Duma）贊成承認烏東分離共和國的三五一名議員，以及與威脅烏克蘭有關的廿七個個人和實體。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾說，下波制裁可能納入普廷。

聯合國秘書長古特瑞斯譴責俄羅斯「扭曲維和的概念」，全球正面臨近年來最大的和平與安全危機。白宮廿二日排除美俄領導人峰會，國務卿布林肯取消與俄外長會談。烏克蘭外長庫列巴在華府與布林肯會晤，向美提出類似二戰期間「租借法案」計畫，提供戰爭物資強化烏國自衛能力。

拜登政府初步制裁措施，尚未見更具殺傷力的先進科技出口管制、將俄羅斯從「環球銀行金融電信協會」剔除等。分析家說，除德國暫停認可北溪二號油氣管線，目前「暖身階段」的經濟制裁都未針對能源產業，還沒打到痛處。據歐盟和美國資料，二○二○年俄與歐盟貿易額二○九○億美元，遠超過與美國的二一八億美元。

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