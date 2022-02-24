斷俄高科技 美爭取台日星共同制裁

美國總統拜登廿二日在白宮發表演說，針對俄羅斯入侵烏克蘭宣布制裁措施。（美聯社）

2022/02/24 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯承認烏東兩個分離主義地區為主權獨立國家，引發國際撻伐，據美國「外交政策」雜誌廿二日報導，拜登政府正在與包括台灣在內的亞洲經濟強國會商，爭取它們支持針對俄羅斯嚴厲制裁和出口管制方案。

攸關俄半導體、電腦晶片、尖端技術出口管制

請繼續往下閱讀...

報導引述三位美國消息人士的說法稱，華盛頓對俄羅斯實施限制性出口管制的計畫，迄今已爭取到台灣、新加坡和日本的支持，這是因應一旦克里姆林宮進一步全面入侵烏克蘭時，做為重創俄羅斯經濟和科技產業更廣泛制裁方案的一環。這三個亞洲國家是俄羅斯依賴的半導體、電腦晶片和其他尖端技術出口的主要生產國。

對俄報復 全球連鎖反應

三位熟悉此事的人士向「外交政策」描述了這些最新進展，凸顯了對莫斯科實施大規模制裁計畫的全球連鎖反應，任何針對俄羅斯的經濟報復，其後續影響都會遠遠超出歐洲邊界。

在經濟戰世界中，這種計畫相對新穎，美國官員最近就使用這套劇本對付中國電信巨頭華為。眾所周知，美國出口管制法規中的「外國直接產品規則」（Foreign Direct Product Rule），擴大了對使用美國軟體或科技製造的產品管轄權，即使這些產品是由與美國沒有關係的外國公司在國外製造。

若實施，這項計畫可以衝擊許多傳統制裁手段無法觸及的俄國經濟產業，封阻俄羅斯進口對其原油暨天然氣產業、海事、國防、民航業至關重要的科技，甚至是汽車、智慧型手機等消費電器的進口。

對於美國對俄羅斯的經濟制裁，前美國商務部官員兼艾金甘普（Akin Gump）律師事務所合夥人沃夫（Kevin Wolf）透過電郵表示，全球所有的半導體都是用美國軟體或工具製造的，所以美國能抓住任何運往俄羅斯的產品。

而對於亞洲三國與美國的共同制裁合作，目前尚未被證實，求證新加坡駐美大使館和台灣駐華府外交辦公室，皆未得到正面回應；美國國務院發言人則是拒絕回答，僅表示目前美國並未就出口限制與任何國家聯絡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法