焦點評論》普廷讓國台辦有事

俄羅斯總統普廷（美聯社）

2022/02/24 05:30

記者鄒景雯／特稿

俄羅斯總統普廷承認、建交烏東的頓內茨克與盧甘斯克，並派兵進入「維和」，同時訴諸當地同為俄羅斯人的口號，在歷史上有兩個前例可以比擬；一個是一九三二年日本軍國主義時代進入中國扶植滿洲國，另一個就是納粹德國一九三八年起以恢復昔日的德意志帝國為理由，向歐洲各國的大舉併吞。

這兩種對外侵略模式，可說是過往獨裁者偽裝侵略的標準作業程序，一個是在入侵國建立傀儡政權，掩飾其進一步行動；一個是透過所謂的民族大義，取得「不可分割」的正當性。俄羅斯照單全收、按表操課的運用，企圖在疫後世界，爭搶成為翻轉國際秩序的龍頭霸主，很清楚的，自由民主陣營能否徹底擺除綏靖主義迷思，將決定普廷這場豪賭的成敗。

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二○二二年的今天，把普廷與上個世紀的東條英機、希特勒並列，是以事實論，將其比照準戰爭罪犯看待，這個定位是可以預見的。只是歷史的巨輪會不會走上這條路，就要看普廷的下一步是不是會跨越更大的領域，在烏東訴諸小型的局部戰爭，作為他收尾的勝果？假使如此，不只天真的法國馬克宏公然被耍，恐怕各國領袖全要給看扁了。

當世界屏息注目事態演變的關鍵時刻，中國的應對真是最卑屈的。普廷鬧事，中國的外交部被圍堵也就罷了，畢竟中俄一家親，總要給個交代；只是沒想到，竟然拖累到連國台辦都有事，國際媒體從烏克蘭聯想到台灣，昨天問爆了例行記者會，對岸涉台人員的語無倫次，不自覺讓習近平淪為只配給普廷吆喝的小弟。

中國國台辦的最大尷尬是，同樣做為一個威權共黨政權，面對「百年國恥」中，並未少參一腳的俄共，師法「日寇」侵華，在烏東兵力展演，先得要「數典忘祖」在前，還要視而不見普廷認同分離份子獨立建國，進而解釋眾人追問烏克蘭與台灣到底同是不同？事實上，在近期中國全面對台發動的認知作戰中，是把台灣等同於烏克蘭，所謂「今日烏克蘭，明日台灣」，訴求美國為首的國際同盟其保證絕不可靠，以製造北京在兩岸關係的主導地位。

正當對台網攻如火如荼之際，各國記者順藤摸瓜，把台灣與烏克蘭大比特比，卻又逼著國台辦必須區隔台灣與烏克蘭不同，自我拆台中國網軍的邏輯，成了不折不扣的認知錯亂。何況，外長王毅說過國際社會應該尊重烏克蘭的主權與領土完整，台灣怎麼可以比照呢？中國的主權與領土完整又該不該尊重？

其實，由普廷來複誦原創中國的「自古不可分割的一部分」，是最大的嘲諷與顛覆。俄羅斯以此笑話意圖染指烏克蘭如果能夠成立，蒙古國怎可背棄忽必烈的榮光，應該揮軍南下北京，土耳其不也可以光明正大主張回到鄂圖曼帝國時代。有普廷在，習近平怎麼做「中國夢」？

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