最高法院不受理 川普無望阻眾院調閱國會暴動紀錄

針對去年1月6日美國國會大廈遭襲擊,眾院調查特別委員會尋求取得相關白宮紀錄,川普請求阻止公布這些紀錄,聯邦最高法院今天正式終結川普的法律挑戰。(路透)

2022/02/23 21:13

〔中央社〕美國國會大廈去年1月6日遭前總統川普支持者襲擊,眾院調查特別委員會尋求取得相關白宮紀錄,川普請求阻止公布這些紀錄,不過,聯邦最高法院今天正式終結川普的法律挑戰。

聯邦最高法院今天透過未署名命令,發布不受理川普法律挑戰的決定,且未進一步說明。

請繼續往下閱讀...

針對國會暴動事件如何發生、川普及其身邊人士是否煽動這起騷亂,最高法院今天的決定被視為調查人員的一大勝利。

在此之前,川普聲請緊急阻止美國眾議院1月6日襲擊事件調查特別委員會(House of Representatives Jan. 6 Select Committee)調閱白宮相關紀錄,但1月19日遭到最高法院駁回。

路透社報導,最高法院1月19日的決定,導致國家檔案局(National Archives)保存的相關政府檔案和歷史紀錄呈交至眾院特別委員會。

美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit)去年12月9日維持下級法院的判決,即川普沒有依據可挑戰民主黨籍總統拜登允許這些紀錄交給眾院特別委員會的決定;川普隨後上訴至最高法院。

川普及其盟友與眾院特別委員會進行一場持續法律攻防戰,試圖阻止調閱相關紀錄。川普並嘗試援引「行政特權」,在這項法律原則下,應保護白宮某些通訊的機密性,但已遭下級法院駁回。

眾院特別委員會先前表示,需要這些白宮紀錄來了解川普在煽動2021年1月6日發生暴動中,可能扮演的任何角色。當時,川普支持者衝進國會大廈,企圖阻止議員認證民主黨籍拜登贏得2020年總統大選。

眾院特別委員會要求國家檔案局交出訪客紀錄、通話紀錄,以及川普與其顧問之間的書面通訊資料。

