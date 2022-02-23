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    日外相抗議北京拘留外交官 中國大使館：不接受日方交涉

    日本外交官遭中國拘留，日本外相林芳正表示無法接受。（路透）

    日本外交官遭中國拘留，日本外相林芳正表示無法接受。（路透）

    2022/02/23 19:37

    〔即時新聞／綜合報導〕日本駐中國大使館昨天（22）傳出有職員遭到中國當局扣留的消息，引發日方強烈不滿。對此，中國駐日大使館今天（23日）回應稱，該名外交人員在中國從事「與身份不符的活動」，不接受日方交涉。

    根據a href="https://www.sankei.com/article/20220223-6UASZR6PWZPSFPNQ6CS443INK4/" target="_blank">《產經新聞》《/a> 報導，針對日本外交官遭中方拘留，日本外務大臣林芳正第一時間表示「完全無法接受」，指控北京對外交官人身侵犯已違反「維也納條約」；日本外務事務次官森健良22日晚也緊急召見中國駐日臨時代理大使楊宇，當面表達強烈抗議，但楊宇並未道歉。

    事隔一天，中國駐日使館在官網發布發言人書面回應，稱該名外交人員在中國從事與其身份不符的活動，「中方有關部門依法依規對其進行了調查詢問，也保障了其合法權利。中方不接受日方所謂交涉。日方應尊重中國法律，嚴格約束駐華外交人員的言行，不得從事與其身份不相符的活動。」

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