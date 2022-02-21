中國抓「日本間諜」不手軟？矢板明夫爆原因：有些還是親中派

一名50多歲的日本人日前在上海被中國警方依間諜罪嫌帶走，讓日本政府及其家屬非常擔心。（彭博）

2022/02/21 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕一名50多歲的日本人日前在中國上海被警方依間諜罪嫌帶走，讓日本政府及其家屬非常擔心。日媒《產經新聞》台北支局長矢板明夫表示，中國這些年一直非常熱中抓日本間諜，他在北京時就有約10人被捕，其中一些人是所謂的「日中友好」人士，有人甚至是親中派，但都因為不小心被捲入共產黨內部權力鬥爭而被抓。

矢板明夫今日在臉書PO文表示，中國這些年一直非常熱心抓日本間諜。他在北京的時候，大概就有10個人左右被捕，後來都判了刑，其中有好幾個還是他認識的人。矢板明夫指出，這些人之中，有一些是所謂的日中友好人士，長年遊走於中國政府和各個日中友好團體之間，是因為不小心被捲入了中國共產黨內部的權力鬥爭而被抓的。

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另外，矢板明夫表示，還有一些是攝影愛好者，在海邊拍到了一些軍艦、潛水艇而被捕；還有被中國的公司請去在尋找溫泉的技術人員，因為用探索設備不小心看到了地下的軍事設施；或者是日本學者，在地攤上買了幾本被中共稱為「內部資料」的歷史文獻。「在民主國家、這些都根本不是問題，但是在中國都會被以間諜罪重判」。

矢板明夫表示，日本在二戰後就廢除了間諜法和反間諜法等法律，也沒有培訓在國外從事間諜活動的人員，更沒有編有關預算，日本有和平憲法，既沒有對中國的領土野心、中國也沒有什麼技術可偷，這些所謂的日本間諜，和滲透進日本國會及各大企業的那些中國的間諜比起來，根本不值得一提。

矢板明夫說，他曾在北京採訪過一位76歲老先生，被定罪為日本間諜，前不久在獄中去世了，老先生曾經是一個徹頭徹尾的親中派，早年在航空公司工作，主導開設好幾條中日間的航線，晚年成立了一個中日技術人才交流的團體，把很多日本退休的工程師請到中國傳授技術，受到了中國各地方政府的歡迎。

「但是，和他有密切關係的中共官員，基本上都是溫家寶系統的人。後來，習近平派為了打壓溫派，就把他以逃稅的名義抓起來，後又轉成間諜。」矢板明夫表示，他還聽說，主要是想從老先生嘴裡掏出一些溫派官員的經濟問題，他就這樣稀哩糊塗地成了間諜，被判刑12年，近幾年身體不好，太太和日本政府想幫忙辦保外就醫，仍被中方拒絕，結果，沒有撐過這個冬天。

矢板明夫表示，現在中國國內以間諜罪在服刑的台灣人，至少幾十個，也有一說是100人以上的，大部分是台商，也有一些藍營的學者，綠營的好像只有李明哲，「他們和那些所謂的日本間諜一樣，基本上都是冤枉的」。矢板明夫最後表示，獨裁政權、每天都在做惡。

矢板明夫說，今後日本和台灣在「營救被捕國人」的問題上也有很多的合作空間。

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