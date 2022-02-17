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    又有日本公民被控間諜嫌疑遭中國逮捕 詳細狀況不明

    又有日本公民被控涉嫌進行間諜活動遭中國逮捕，但此案詳細狀況不明。示意圖。（路透）

    又有日本公民被控涉嫌進行間諜活動遭中國逮捕，但此案詳細狀況不明。示意圖。（路透）

    2022/02/17 12:10

    〔即時新聞／綜合報導〕又有日本公民被控涉嫌進行間諜活動遭中國逮捕，但此案詳細狀況不明，目前日本領事館等單位正在收集相關資訊。除去此案，據日本外務省統計，自中國當局實施「反間諜法」以來，2015年至今最少有15名日本人被中國逮捕。

    《NHK》，數名日本政府關係者情報指出，1名50多歲日本男性於2021年12月在中國上海被該國指控涉嫌進行間諜活動，並以此為由將其逮捕，但指控的詳細內容、逮捕理由和當事人的健康狀況等資訊都還不清楚，目前日本總領事館等單位正在收集資訊。

    中國在2014年底由人大常務委員會會議通過《中華人民共和國反間諜法》，自2015年起至今，扣除2021年12月被逮捕的這名男性，日本外務省統計最少有15名日本人被中國以「涉嫌進行間諜活動」為由逮捕，其中8人在獲釋或刑滿之後已經返回日本境內。

    2015年6月，1名日本札幌70多歲男子被中國指控涉嫌進行間諜活動逮捕，在2018年12月判處12年有期徒刑並沒收個人財產；按刑期計算，若無意外，這名70多歲男子現仍應在獄中，但消息人士透露，他自去年起身體狀況不佳，已在今年2月死亡。

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