新冷戰！俄中專制vs.美歐民主 紐約時報：全球秩序面臨重組

專家分析，俄羅斯和中國形成的強人專制聯盟，對抗美歐英結合印太夥伴的西方民主陣營，也正式宣告全球一場新型冷戰開啟。（法新社）

2022/02/23 00:17

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕在俄羅斯總統普廷正式承認烏克蘭東部兩個分離共和國並揮軍入侵此烏東地區後，也正式宣告全球一場新型冷戰開啟：俄羅斯—中國的強人專制軸心，對抗美歐英結合印太夥伴的西方民主陣營，而這兩大對抗集團並不像先前美蘇冷戰般，將不會完全切斷外交溝通與經貿商業聯繫。美歐警戒在中俄形同實質互不侵犯協議下，全球秩序恐正面臨重組。

紐約時報報導，中國正企圖向美國及其盟邦揮出新的大膽重擊，以明確支持俄羅斯的方式涉足歐洲安全問題。例如，在俄羅斯軍隊入侵烏東前，普廷本月初在北京和中國國家主席習近平發表五千字聯合聲明，稱中俄夥伴關係「沒有侷限」，中國並首次明確加入俄羅斯反對北大西洋公約組織（NATO）擴張的行列，兩國還譴責美國印太戰略及美英澳洲的新三方安全夥伴關係「AUKUS」。

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報導說，美國和歐洲官員認為，該聲明是中俄關係轉折點，明白挑戰美歐權力，而中俄宣布將與其他國家合作、以促進「真的民主」及對抗美國領導的意識形態和制度，這種結盟旨在建立一種世界新秩序，在此秩序下專制國家將不受到挑戰。

前美國小布希總統國安顧問海德里（Stephen Hadley）直言，中俄聯合聲明是「他們的全球領導地位宣言」。前美國總統川普國安顧問波頓上週甫撰文指出，中俄夥伴關係「將持續下去」，主因兩國利益在可見未來是互補的。

卡內基莫斯科中心「在亞太的俄羅斯」計畫主任加布耶夫（Alexander Gabuev）表示，中俄邊境爭端已解決、雙方並加強軍事合作，這使莫斯科有信心將部署在東部的部隊轉移至烏克蘭附近，為入侵做準備，並將中國和蒙古邊境地區的俄國軍隊規模降至一九二二年以來最低水準；美國決策者應高度關注的是俄羅斯出售武器給中國軍方。

紐時指出，中俄實際互不侵犯協議的結盟預示著一場新型冷戰，美國將致力建立和強化民主國家聯盟，包括新的歐洲和印太戰略集團，幫助這些國家發展先進的軍事能力；西方和中俄的衝突加劇，但中國的經貿與美歐等國深度整合，俄羅斯天然氣則是歐洲重要的能源來源。

華爾街日報分析，普廷終極目標在重塑後冷戰時代的歐洲格局，打擊美國領導的世界秩序。約翰霍普金斯大學歷史學教授薩羅特（Mary Sarotte）說，就像蘇聯時期，普廷現正尋求在俄羅斯周圍建立緩衝區，用強硬手段恢復俄羅斯與美國平起平坐的超級大國地位。

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