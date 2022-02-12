美智庫:迴避戰爭 美中新冷戰非壞事

德國柏林東南部魯道區（Rudow）一段冷戰結束後殘留的柏林圍牆殘骸。（法新社檔案照）

2022/02/12 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕著重外交政策事務的美國獨立智庫「亞歷山大．漢米爾頓協會」（Alexander Hamilton Society）執行長沈曼（Gabriel Scheinmann），十日投書「華爾街日報」，指出美國與中國陷入新冷戰，並非壞事，因冷戰帶來全方位的競爭，競爭、而非合作，才是避免美中爆發直接軍事衝突的最佳之道。

避免直接軍事衝突 冷戰是最佳之道

沈曼在文中指出，醞釀中的烏克蘭和台灣危機，提醒各國領導人，地緣政治角力從來不會停息，然而，美國總統拜登表明未尋求與中國或俄國之間進行一場「新冷戰」，也力圖降低與中國間的競爭，而尋求在彼此互利的領域合作，「這是錯誤的方式。與中國進行一場冷戰式的競爭，才正是美國所應該追求的。」

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文章說，「與中國冷戰，將意味著避免直接軍事衝突，甚至，這是一場能打贏的戰爭」。從過去美蘇冷戰的歷史來看，美國軍事實力嚇阻了蘇聯攻擊，同時華府對日本、法國、西德和義大利等重要國家的政治、經濟穩定的投資，抵擋了蘇聯的顛覆和脅迫，這套架構證明了，軍備競賽不一定會導致武裝衝突。

美蘇冷戰初期，美國經濟、軍事實力遠勝蘇聯，當時美國經濟佔全球生產總值（GDP）的一半，華府也有能力迅速建立戰後的國際聯盟，蘇聯的國力則因戰爭蒙受龐大損失。今日，就算中國實力進展侵蝕了美國整體的軍事優勢，但是美國的地緣政治地位依舊強大，美國和其盟邦佔全球GDP的五十％，亞洲幾乎每個國家都與美國關係友善。美國軟實力的強度，凸顯美國民主體制和美式生活方式的吸引力。

另一方面，中國政府害怕自己的人民，國內安全預算成長速度甚至超過其國防預算；中國沒有盟友，且其行事作為正造成與幾乎每個國家之間的關係越來越不好。

冷戰意味全方位競爭 較勁較實力

沈曼指出，冷戰意味著全方位的競爭，要「贏得二十一世紀」需要硬實力，但是光靠這個還不夠，文中說，蘇聯最終是敗在道德淪落和意識形態的虛偽，當蘇聯政府唯一能用來控制人民的恐懼也不再管用，其統治也隨之消失，因此，美國應該強調中國共產黨的獨裁本質，向中國人民展現，還有更好的生活方式；「中國或許在軍事上能夠趕上美國，但是無法在廣泛且持續的民心之爭上與美國較勁。」

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