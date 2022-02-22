美專家：俄羅斯與其坐等 現在開戰代價更小

俄羅斯承認烏克蘭境內兩個親俄分離主義人士控制的地區頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）為獨立實體。（法新社）

2022/02/22 17:54

〔中央社〕美國智庫外交政策研究所（FPRI）專精俄羅斯的資深研究員勞勃．李（Rob Lee）表示，從俄羅斯的角度來看，與其什麼都不做，還不如對烏克蘭加強攻勢，付出的代價比較小。

勞勃．李21日接受美國財經媒體CNBC的節目Squawk Box Asia訪問表示，如果俄國現在退縮了，北大西洋公約組織（NATO）就會認為對烏克蘭出口武器是「重要的決定性動作」，俄國需要被更進一步威嚇，而俄國可不希望北約或烏克蘭有這種想法。

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他表示，「因此我認為不採取行動的代價，從俄國的觀點來看，或許比現在讓情勢升高還來得高。」

此外，基輔當局目前發射長程飛彈的能力有限，但正努力試圖強化。

勞勃．李說，「俄國或許會認為現在行動代價比較小的原因之一，在於不能等到烏克蘭發展出長程飛彈。如果烏克蘭有長程飛彈系統，意味未來俄國再挑釁，可能會促使烏克蘭砲擊俄國城市，或是位於俄國內陸的重要軍事設施。」

他表示，但烏克蘭目前不具備這種能力，「這或許是他們（俄羅斯）進行成本效益分析時的考量之一。」

至於俄羅斯最快何時進攻烏克蘭，勞勃．李表示，「可能發生在今晚，或是未來幾天」。他並表示，目前跡象顯示莫斯科正派遣部隊和裝備靠近烏克蘭，士兵也變換成更小的編隊。

他表示，「基本上，他們似乎已經做好所有開戰的準備。我確實認為隨時可能開戰。」

俄羅斯21日正式承認烏克蘭境內兩個親俄分離主義人士控制的地區頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）為獨立實體，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）接著下令派遣「維和」部隊進入當地，加劇西方國家擔心引發大戰的憂慮。

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