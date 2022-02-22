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    首份全球限塑協議可望出爐？ 禁用一次性塑膠呼聲高

    一次性塑膠包裝帶來的汙染影響全球。（法新社）

    一次性塑膠包裝帶來的汙染影響全球。（法新社）

    2022/02/22 14:50

    〔即時新聞／綜合報導〕由聯合國環境署（UNEP）舉辦的全球減塑會議將於本月底登場，雖石化集團力阻任何限制塑膠生產的措施，但全球調查顯示，支持禁用一次性塑膠的比例和過往相比有上升趨勢，為推動起草協議帶來明確訊息。

    根據《路透》報導，全球減塑會議將於本月28日至下月2日，在肯亞奈洛比舉行，會議上可望簽署起草首份全球限塑協議；這份協議被視為2015年發起《巴黎氣候協定》以來最重要的環境協議之一。

    根據民調機構「易普索」（Ipsos）今日公布的調查報告，希望禁用一次性塑膠的受訪者比例已上升到75％，而有82％的受訪者表明自己喜歡塑膠包裝較少的產品，這個數字和過去相比，也明顯上升。

    另外，有85％受訪者希望製造商、零售商能負起減少、重複使用以及回收塑膠包裝的責任。

    這份報告由易普索針對全球28個國家中的2萬人進行調查，支持禁用一次性塑膠政策的受訪者主要來自哥倫比亞、墨西哥和印度等發展中國家，這些國家正飽受塑膠垃圾汙染之苦。

    《路透》上週報導稱，不少大型石化集團正在制定策略，希望能說服與會國家代表拒絕限塑政策；但世界自然基金會（WWF）本月釋出報告，指出若此次無法達成協議，未來數十年內將出現廣泛的生態破壞，一些海洋物種更將面臨滅絕風險。

    WWF總幹事蘭博蒂尼（Marco Lambertini）指出，易普索這份報告已明確表達全球民眾立場，為推動起草協議帶來明確訊息，「各國政府現在有機會通過限塑協議，藉此消除塑膠汙染」。

    報導強調，雖然完成協議至少需要兩年時間，但只要奈洛比會議上達成任何協議，都會是左右各國政策的關鍵要素。

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