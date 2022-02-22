多明尼加建164公里邊境長城 阻絕海地偷渡走私

多明尼加總統阿比納德（Luis Abinader）宣布啟動興建邊境圍牆。（路透）

2022/02/22 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕多明尼加政府20日開始在與鄰國海地邊界築起圍牆，預計覆蓋兩國邊界392公里的近一半長度，以阻止非法移民，以及走私武器和毒品。

《路透》報導，海地是多明尼加唯一的陸上鄰國，雖然兩國共享伊斯班尼奧拉島（Hispaniola Island），但在國家發展方面卻是天壤之別，犯罪猖獗的海地是美洲最貧窮的國家之一，多明尼加則是知名加勒比海旅遊勝地，近幾十年來在政治穩定的情況下繁榮起來。許多海地人偷偷越過邊境，在多明尼加田地或建築業找工作。

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在距首都聖多明哥（Santo Domingo）西北方約290公里的德加本省（Dajabon）的圍牆動工儀式上，多明尼加總統阿比納德（Luis Abinader）按下按鈕，將水泥注入邊境牆的地基，他說，「這對兩國的利益都非常重要。」

阿比納德估計，第一階段最晚將在9個月內完成，邊界圍牆將減少商品和武器的走私，並有助於打擊兩國的組織犯罪。

多明尼加目標興建長164公里的混凝土邊境圍牆，牆寬20公分、高3.9公尺，頂部將部署金屬絲網，配有通訊、動態感應器、照相機、雷達和無人機所需要的光纖設備，並包括70座瞭望塔和41個巡邏通道。

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