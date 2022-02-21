烏克蘭緊張升高 布林肯：美國將努力至最後一刻

2022/02/21 04:21

〔中央社〕美國國務卿布林肯今天表示，所有跡象顯示，俄羅斯即將入侵烏克蘭，不過布林肯誓言，美國將努力到最後一刻，看看外交斡旋能否遏阻俄羅斯不致越雷池一步。

路透社報導，儘管烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）19日懇切呼籲對俄羅斯實施制裁，不過布林肯（Antony Blinken）告訴美國有線電視新聞網（CNN）週日節目「美國國情」（State of the Union）仍重申美方的立場，也就是若是在俄羅斯揮軍入侵前發動，那麼將會喪失制裁的嚇阻效力。

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布林肯說，只要俄羅斯不揮軍入侵，他仍將按原定計畫於下週會晤俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。

布林肯還說，「若是有助於避免開戰」，總統拜登（Joe Biden）也準備「隨時、不拘形式」會見俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。

被問到有關於俄羅斯擬入侵烏克蘭，布林肯表示：「所有一切包括我們在週末發現的假旗行動（false flag operation）均顯示，正朝著我們沙盤推演的方向進展。」假旗行動意指偽裝身分、嫁禍他人以誤導公眾的行動。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）接受美國廣播公司（ABC）訪問警告，若俄羅斯打算在烏克蘭邊界部署坦克、裝甲車、火炮與火箭部隊，將造成「慘重傷亡」。1110221

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