俄2/3天然氣輸歐 歐盟：若俄侵烏 將祭出能源制裁

歐盟執委會主席馮德萊恩指出，俄國一旦開戰，歐洲可能對俄祭出能源制裁。（歐新社）

2022/02/19 22:27

〔編譯魏國金／台北報導〕歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen ）19日指出，如果俄國入侵烏克蘭，對俄祭出能源制裁是可能的選項。美國財經媒體CNBC報導，在被問及對俄國天然氣巨頭俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）實施制裁的可能性時，馮德萊恩說，「一切都在談判桌上」。

出席慕尼黑安全會議的馮德萊恩受訪說，歐洲40%的天然氣供應從Gazprom進口，「這樣的依賴度無法承受」。她說，已成功與替代供應國，比如美國洽商。她指出，「我們知道現在若與俄國天然氣脫鉤，以作為報復，我們能夠在沒有俄國天然氣下，藉由從其他國家的供應度過今年冬季」。

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義大利總理德拉吉（Mario Draghi ）力主，任何對俄國的制裁不應包含能源進口。義大利是歐盟成員國中，俄國天然氣最大進口國。

馮德萊恩主張不能排除任何選項，強調俄國3分之2的能源出口流向歐洲，這佔俄國預算一大部份，因此對俄國而言，天然氣供應與歐洲脫鉤並非明智之舉。

她補充，她已向德拉吉保證，歐洲將從其他地方採購天然氣，並且有天然氣管線網絡穿越歐洲「將必要的天然氣輸送義大利，因此義大利也在安全一方」。

對於俄國入侵烏克蘭的威脅，馮德萊恩說，「我們全都希望外交斡旋奏效，但我們要為最壞的情況做準備」。美國總統拜登18日說，美國認為俄國總統普廷已決定未來幾天對烏克蘭發動攻擊。

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