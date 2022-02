被消失！6歲女孩失蹤2年多 竟在阿公家地下密室！

警方發現通往地下室的樓梯下方竟有秘密空間,並在這裡找到失蹤2年多的舒爾特絲。(圖翻攝自推特)

2022/02/17 23:40

〔即時新聞/綜合報導〕美國一名6歲女孩2年前失蹤,在警方不懈地調查下,終於在近日尋獲,不過發現的地點竟是女孩阿公房子的地下密室!

根據《CNN》報導,2019年7月13日,當年4歲的舒爾特絲(Paislee Joann Shultis)在紐約州伊薩卡市(Ithaca)高檔郊區卡尤加高地(Cayuga Heights)失蹤。當時是舒爾特絲的法定監護人報案,在調查初期,警方便懷疑舒爾特絲的親生父母「綁架」自己的女兒,當時他們剛被法院剝奪對孩子的監護權。

在舒爾特絲失蹤這2年多的時間,警方其實就曾多次接獲線報稱舒爾特絲被藏在距離卡尤加高地以東約257公里的小鎮索格蒂斯(Saugerties)的一棟房子內。在向舒爾特絲的家人詢問後,得知該房子是登記在舒爾特絲的祖父名下,不過警方徵求入內搜查時,舒爾特絲的祖父和父母百般阻撓,加深警方懷疑,但因為沒有證據,只能作罷。

不過警方聲稱,日前他們得到有力情報,可以證明舒爾特絲就在祖父的房子裡。當地時間14日拿到搜索令後,當天下午4點(台灣時間15日凌晨5點)帶隊到索格蒂斯鎮這座房子搜查,最後在通往地下室的樓梯發現裡頭竟還有密室,打開樓梯的隔板後找到這名「被失蹤」2年多的女孩,此外她的生母也被發現躲在樓梯內。

報導指出,發現地下室樓梯有異狀的員警表示,自己看到樓梯縫竟然有一條毯子露出,於是和同仁開始拆卸樓梯隔板,發現有毯子、枕頭和女孩的衣物,只是全都相當破舊,不敢想像一個小女孩在這2年多的時間是怎麼度過的。

索格蒂斯警察局長辛納格拉(Joseph Sinagra)表示,舒爾特絲的父母及祖父當場被逮捕,3人皆被控「二級監護干預罪」(custodial interference in the second degre)與「危害兒童福利罪」(endangering the welfare of a child)。至於舒爾特絲,警方指她健康狀況良好,目前已交給她的法定監護人照顧。

報導中並未解釋舒爾特絲父母當年為何被剝奪監護權,也沒有提到舒爾特絲的法定監護人身分。

舒爾特絲4歲那年被通報失蹤,今年已6歲。(圖翻攝自推特)

