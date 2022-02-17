上課中被轟！烏東叛軍砲彈擊中幼兒園 慘照曝光

烏克蘭政府軍和親俄分離區域「盧甘斯克人民共和國」相互指責對方開火，又爆出後者的砲火擊中幼兒園。（路透）

2022/02/17 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄邊境緊張局勢升溫！烏克蘭東部今（17）日傳出烏克蘭政府軍和親俄分離區域「盧甘斯克人民共和國」相互指責對方開火，目前又爆出後者的砲彈擊中1間幼兒園，2位老師受到波及，幼兒園慘況也曝光。

綜合外媒報導，烏東親俄分離主義民兵今天指稱，遭到烏克蘭政府軍24小時內砲轟4次，4次攻擊中使用了迫擊砲、榴彈發射器和一把機關槍，已經開火反擊；烏克蘭當局否認砲擊烏東，更指責後者才是對烏克蘭軍方發動砲擊的一方，更有砲火擊中幼兒園。

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報導指出，烏克蘭人權組織Proliska說，砲擊發生在今天上午9點左右，其中1枚烏東叛軍砲彈擊中了幼兒園，當時孩子們都在上課，據初步消息，有2位老師腦震盪。

烏克蘭和西方盟友近幾週指出，俄羅斯可能會利用烏東叛軍的衝突，作為入侵烏克蘭的藉口；俄羅斯則指責，烏克蘭試圖挑起爭端，用武力將親俄分離區域的領土奪回。

烏東分離主義者自行宣布建立的頓內茨人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Luhansk People's Republic）位於烏東「頓巴斯地區」，俄羅斯國會下議院週二表決通過，要求普廷承認兩國地位，歐盟及美國均對此反對。

Today, February 17, around 09:00 a.m., during the shelling of Stanytsia Luhanska, one of the shells hit a kindergarten. According to preliminary information, two female employees were shell-shocked. The children were in kindergarten at the time of the shelling pic.twitter.com/Z2UprvWTit — NGO Proliska （@MissionProliska） February 17, 2022

其中1枚烏東叛軍的砲彈擊中了1所幼兒園。（圖擷取自推特NGO Proliska）

其中1枚烏東叛軍的砲彈擊中了1所幼兒園。（路透）

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