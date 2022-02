上課中被轟！烏東叛軍砲彈擊中幼兒園 慘照曝光

2022/02/17 20:59

〔即時新聞/綜合報導〕烏俄邊境緊張局勢升溫!烏克蘭東部今(17)日傳出烏克蘭政府軍和親俄分離區域「盧甘斯克人民共和國」相互指責對方開火,目前又爆出後者的砲彈擊中1間幼兒園,2位老師受到波及,幼兒園慘況也曝光。

綜合外媒報導,烏東親俄分離主義民兵今天指稱,遭到烏克蘭政府軍24小時內砲轟4次,4次攻擊中使用了迫擊砲、榴彈發射器和一把機關槍,已經開火反擊;烏克蘭當局否認砲擊烏東,更指責後者才是對烏克蘭軍方發動砲擊的一方,更有砲火擊中幼兒園。

報導指出,烏克蘭人權組織Proliska說,砲擊發生在今天上午9點左右,其中1枚烏東叛軍砲彈擊中了幼兒園,當時孩子們都在上課,據初步消息,有2位老師腦震盪。

烏克蘭和西方盟友近幾週指出,俄羅斯可能會利用烏東叛軍的衝突,作為入侵烏克蘭的藉口;俄羅斯則指責,烏克蘭試圖挑起爭端,用武力將親俄分離區域的領土奪回。

烏東分離主義者自行宣布建立的頓內茨人民共和國(Donetsk People's Republic)和盧甘斯克人民共和國(Luhansk People's Republic)位於烏東「頓巴斯地區」,俄羅斯國會下議院週二表決通過,要求普廷承認兩國地位,歐盟及美國均對此反對。

Today, February 17, around 09:00 a.m., during the shelling of Stanytsia Luhanska, one of the shells hit a kindergarten. According to preliminary information, two female employees were shell-shocked. The children were in kindergarten at the time of the shelling pic.twitter.com/Z2UprvWTit