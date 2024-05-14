馬來西亞9歲女童沒錢賠同學橡皮擦 竟提出「肉償」引譁然

馬來西亞皇家警察總部透露，去年該國曾發生一起令人震驚的事件，一名9歲女童不慎弄壞男同學的橡皮擦，由於沒錢償還，她竟主動提出「獻身」，以和對方發生性關係的方式，代替賠償。示意圖。（資料照，美聯社）

2024/05/14 16:56

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞皇家警察總部透露，去年該國曾發生一起令人震驚的事件，一名9歲女童不慎弄壞男同學的橡皮擦，由於沒錢償還，她竟主動提出「獻身」，以和對方發生性關係的方式，代替賠償。警方指出，自全球爆發疫情後，涉及未成年的性侵案持續增加，他們認為這與兒童使用社交媒體互動時，更容易接觸色情內容有關。

綜合外媒報導，馬來西亞皇家警察總部刑事調查部總監讚恩（Datuk Seri Mohd Shuhaily Mohd Zain），本月6日出席2024年國際監管會議論壇，並在議會上分享這起駭人聽聞的事件。讚恩指出，由於涉案者皆為兒童，且未年滿10歲，毋須承擔法律或刑事責任，因此並未正式立案，但警方有位此做一份調查報告。

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讚恩表示，警方留意到涉及未成年人的性侵案件正逐年增加，他認為是年輕新一代最新犯罪趨勢造成這一現象日益嚴重的原因，歸究於家長對兒童缺乏監管，以及社交媒體上氾濫的色情內容，讓兒童更易接觸，「在Covid-19肆虐後，這類案件的數字顯著增加，因為大多數人使用社交媒體進行互動。」

讚恩直言，「我相信向我們報告的案例，可能只是實際發生的一小部份」，擔心未來或引致更多社會問題，警方已重新開案調查。另外，讚恩補充提到這些報告中的受害者，大多來自低收入家庭。

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