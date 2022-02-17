缺海草！數以百計海牛餓死 美國佛州破例提供25噸生菜餵養

美國佛羅里達州的海牛因主食「海草」缺乏而大量死亡，當地政府因此提供大量生菜給海牛食用。（法新社）

2022/02/17 18:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州海岸的海牛因主食「海草」缺乏而大量死亡，儘管專家建議盡量不要餵養野生動物，不過當地政府選擇提供生菜給海牛食用，盼能解決燃眉之急。

據《美聯社》報導，美國佛州日前爆發海牛死亡潮，其原因在於人類的廢汙水不當排放，造成海牛的主食「海草」無法存活，間接影響到海牛的生存。

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據報導，佛州沿海去年共有創紀錄的1101隻海牛死亡，其中大部分的死亡原因為「餓死」，而今年迄今，已經有164隻海牛死亡，當中只有5隻是死於碰撞到船隻。

美國佛羅里達魚類和野生動物保護協會（FWC）南部地區主任芮納特（Tom Reinert）說：「我們看到海牛的死亡數正在上升，因此我們正在調整計畫，盡可能多提供食物給海牛。」

佛州官員指出，目前已經餵養佛州海牛超過25噸的生菜。官員表示，餵養計畫位在東岸佛羅里達電力公司（Florida Power & Light）的一間工廠，當地餵養海牛的萵苣每天吸引300到350隻的海牛前來，有時甚至多達800隻。

報導指出，雖然有很多民眾想提供協助，但目前「個人」餵食海牛仍是違法，野生動物專家也建議，正常情況下不要餵食野生動物。佛州官員指出，最好的協助方式是透過捐贈機構捐款，同時，若有看到受傷或生病的海牛記得通報。

佛州沿海水域目前估計約有8800隻海牛，與90年代的2000隻相比已經是一大進步，因此美國政府也將海牛從瀕危名單中刪除。儘管「缺乏海草」造成海牛死亡，芮納特說：「野生海牛滅絕的可能性只有1%。現在的關鍵是恢復海草床，這是一個長期的計畫，到目前為止州政府出資了800萬美元（約台幣2億1972萬元）。」

美國佛州日前爆發海牛死亡潮，其原因在於人類的廢汙水不當排放，造成大量海牛的主食「海草」無法存活。（美聯社）

佛州沿海去年共有1101隻海牛死亡，其中大部分的死亡原因為「餓死」。（美聯社）

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