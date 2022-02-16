日本疫情燒不停！ 今增9萬多確診 連2天逾200歿

日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情不斷延燒，今日新增9萬1051例確診病例以及230例死亡病例，已經連續2天單日死亡破200例。（美聯社）

2022/02/16 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情不斷延燒，今日新增9萬1051例確診病例以及230例死亡病例，已經連續2天單日死亡破200例。

根據《NHK》報導，日本16日單日新增9萬1051例確診病例及230例死亡病例，死亡數方面，已經是連續兩天突破200例。各地區疫情仍以東京都新增1萬7331例確診病例居首，大阪府新增1萬2467例確診病例居次。

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截至目前，日本全境包括機場檢疫及郵輪，累計416萬1507例確診累計，死亡病例則達2萬1002例。據《NHK》統整，日本在2020年1月16日出現首例武漢肺炎病例，接著疫情開始擴大；日本第1波疫情在2020年春天出現，第2波疫情則出現於同年夏季，第3波疫情則以首都圈為中心擴大，在2020年底至2021年初造成嚴重影響。

接著，變異病毒株出世，第4波主要為Alpha變異病毒株，在2021年3月起，以關西地區為中心擴散，第5波疫情則主要受Delta變異病毒株衝擊，2021年8月6日疫情累計病例數突破100萬例。

2022年以來，Omicron變異病毒株快速流行，確診數急速擴大，1月20日就突破200萬，2月3日累計突破300萬例，接著僅過12天，日本累計病例數便衝破400萬大關，足見Omicron變異病毒株強大傳染力。

據厚生勞動省的數據，截至16日，確診正並在接受重症治療的有1444人；另一方面，症狀好轉出院的人數已經累計317萬8799人。

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