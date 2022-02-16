為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本疫情燒不停！ 今增9萬多確診 連2天逾200歿

    日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情不斷延燒，今日新增9萬1051例確診病例以及230例死亡病例，已經連續2天單日死亡破200例。（美聯社）

    日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情不斷延燒，今日新增9萬1051例確診病例以及230例死亡病例，已經連續2天單日死亡破200例。（美聯社）

    2022/02/16 22:35

    〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情不斷延燒，今日新增9萬1051例確診病例以及230例死亡病例，已經連續2天單日死亡破200例。

    根據《NHK》報導，日本16日單日新增9萬1051例確診病例及230例死亡病例，死亡數方面，已經是連續兩天突破200例。各地區疫情仍以東京都新增1萬7331例確診病例居首，大阪府新增1萬2467例確診病例居次。

    截至目前，日本全境包括機場檢疫及郵輪，累計416萬1507例確診累計，死亡病例則達2萬1002例。據《NHK》統整，日本在2020年1月16日出現首例武漢肺炎病例，接著疫情開始擴大；日本第1波疫情在2020年春天出現，第2波疫情則出現於同年夏季，第3波疫情則以首都圈為中心擴大，在2020年底至2021年初造成嚴重影響。

    接著，變異病毒株出世，第4波主要為Alpha變異病毒株，在2021年3月起，以關西地區為中心擴散，第5波疫情則主要受Delta變異病毒株衝擊，2021年8月6日疫情累計病例數突破100萬例。

    2022年以來，Omicron變異病毒株快速流行，確診數急速擴大，1月20日就突破200萬，2月3日累計突破300萬例，接著僅過12天，日本累計病例數便衝破400萬大關，足見Omicron變異病毒株強大傳染力。

    據厚生勞動省的數據，截至16日，確診正並在接受重症治療的有1444人；另一方面，症狀好轉出院的人數已經累計317萬8799人。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    日本疫情失控！ 單日首破5萬例創新高 東京也首破萬例
    2022/01/22 19:13

    日本疫情失控！ 單日首破5萬例創新高 東京也首破萬例
    Omicron肆虐 日本新增32197例創單日新高、首破3萬例
    2022/01/19 10:18

    Omicron肆虐 日本新增32197例創單日新高、首破3萬例

    年後體重拉警報 名嘴靠它養出好身材
    日本傳首例Omicron病歿 死者患慢性病曾打2劑疫苗
    2022/01/16 12:15

    日本傳首例Omicron病歿 死者患慢性病曾打2劑疫苗
    Omicron席捲全日本！ 今新增25630例、6死 疫情急速擴散
    2022/01/15 22:18

    Omicron席捲全日本！ 今新增25630例、6死 疫情急速擴散

    過年年菜買太多不用怕 這樣冰剛剛好
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播