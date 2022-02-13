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    不僅新疆！四川藏人反對拆佛像 疑被關入「再教育營」

    圖為新疆和田市一棟據信為「再教育營」的建物。（法新社）

    圖為新疆和田市一棟據信為「再教育營」的建物。（法新社）

    2022/02/13 21:20

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕《自由亞洲電台》12日引述中國「維權網」披露，中國政府年初在四川省甘孜藏族自治州爐霍縣下羅柯馬鄉，大規模傳喚及拘捕當地民眾，多人下落不明，可能已被關入「再教育營」，原因與反對拆除大型佛像有關。

    據報導，中國政府去年夏天起，依照新版宗教事務條例，要求限制大規模宗教造像，而爐霍縣下羅柯馬鄉的露天或非露天大型佛像正是被「整改」及拆除的目標，官方的要求是「四周看不到佛像」，但實施方式不明。

    然而，由於當地藏人起身抵抗，當局去年10月展開「大抓捕行動」，但消息一直被封鎖，直到年初又在當地大規模傳喚及拘捕藏人，消息才終於流向海外。據稱，被傳喚的藏人遭到訊問和搜查，甚至被問及與流亡藏人的關係。值得注意的是，多名藏人迄今仍下落不明，可能已被關入「再教育營」。

    中國在新疆廣設「再教育營」，多年來假職業訓練之名，對大多數信仰伊斯蘭教的維族人行政治洗腦及改造之實，且手段極不人道，受害人數估達上百萬人，持續受到世界關切。如今，四川藏人也傳出因宗教因素被關入「再教育營」，顯示中國已開始對其他種族人民或宗教信徒複製相同做法。

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