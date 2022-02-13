雙重打擊！轎車墜河釀3死 倖存少年回家發現母親也離奇身亡

重慶市榮昌區瀨溪河畔9日晚間發生轎車墜河事故，造成3死。（圖翻攝自微博）

2022/02/13 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶市日前傳出令人痛心的人倫悲劇，一輛轎車發生墜河事故，車上4人有3名成年人確認身亡，僅一名10多歲少年倖存。沒想到該少年在警方陪同下返家，竟發現家裡的母親也離奇身亡，消息一出讓不少網友同情少年的遭遇。

綜合中媒報導，本月9日，重慶榮昌區瀨溪河畔一處小碼頭，發生轎車墜河事故，路過民眾見狀趕緊報警求助。警消單位獲報立即出動救援，搜救行動一直到10日凌晨，事發車上有2名成年男子、一名成年女子和一名青少年，僅少年一人成功獲救，其餘3人皆命喪河中。

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據悉，事發車輛的駕駛為少年母親的男友，當天晚上載著少年和少年的祖父母到瀨溪河畔，沒想到卻發生憾事。有目擊者指出，轎車疑似在離開時，不慎打成倒車檔衝進河裡。

驚魂甫定的少年獲救後，第一時間就想聯繫獨自在家的母親，不過電話卻一直打不通，於是警方在10日上午陪同少年返家，沒想到少年的母親已在家中過世。警方並未透露少年母親去世原因，僅稱還在調查，目前少年已被親生父親接走。不少中國網友得知此消息後，同情少年遭到雙重打擊的境遇。

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