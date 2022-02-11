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    鎮守歐洲東側防線 北約擬長期駐守黑海一帶

    北約秘書長史托騰伯格（左）11日與羅馬尼亞總統伊爾哈尼斯一同視察鄰黑海的柯格尼契努（Mihail Kogalniceanu）空軍基地。（路透）

    北約秘書長史托騰伯格（左）11日與羅馬尼亞總統伊爾哈尼斯一同視察鄰黑海的柯格尼契努（Mihail Kogalniceanu）空軍基地。（路透）

    2022/02/11 21:44

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕在烏克蘭和俄羅斯緊張局勢升高之際，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）11日表示，北約將繼續強化東側防線，並考慮長期駐守黑海一帶。

    《路透》報導，史托騰伯格是在羅馬尼亞東部一處空軍基地作出上述發言，增援美軍日前才剛抵達該處。史托騰伯格表示，此舉象徵美國對歐洲安全的承諾。

    史托騰伯格指出，北約在聯盟轄區東側的防衛日益強化，軍事反應部隊的備戰程度也不斷提升，「這些官兵目前都待在母國，但會在有需要時迅速部署至指定地區」，「更重要的是，我們也在考慮調整長期策略，包括在轄區東南側成立戰鬥部隊，亦即羅馬尼亞等黑海周邊國家。」

    法國已表明願意帶頭在羅馬尼亞成立北約部隊，預計有來自各國的一千名士兵前往駐守。北約國防部長會議預計在下週討論相關事宜，今年春天就可能拍板定案。羅馬尼亞總統伊爾哈尼斯（Klaus Iohannis）則表示，他一直都希望北約、美國和其他盟國部隊能夠長期駐守羅馬尼亞。

    針對烏俄局勢，史托騰伯格表示，俄國全面入侵烏國仍是風險之一，但莫斯科當局也可能採取其他方式，包括推翻基輔當局，或發動混合式網路攻擊等。

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