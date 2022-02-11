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    被火箭隊釋出前 坎特PO「南方公園」風動畫諷習近平迫害人權

    坎特時常在社群媒體譴責中國迫害人權。（法新社）

    坎特時常在社群媒體譴責中國迫害人權。（法新社）

    2022/02/11 12:54

    〔即時新聞／綜合報導〕改名為「自由」（Enes FREEDOM）的NBA球星坎特，多次公開譴責中國國家主席習近平侵犯人權行徑。今日他又在推特上PO出一段以知名動畫《南方公園》風格製作的短片，諷刺習近平的迫害手段與湖人球星詹姆斯（Lebron James）對中國唯唯諾諾的態度。

    短片中坎特被毆打並捆綁在椅子上，被習近平要求錄製影片公開讚揚中國。坎特拒絕後馬上被習開了一槍，並說「在中國，你不是服從就是死亡」。一旁的LBJ驚訝地說，「天啊，你不能就這樣殺了他。」習回說，「我上個月才殺了200萬穆斯林。」

    動畫中習接著說，「現在你得說出我要你說的話」。坎特再度拒絕後馬上被爆頭，習把槍對著LBJ說，「你現在要服從嗎？」然後LBJ就用手操控坎特的嘴，並在旁配音，「嗨，我是自由，我完全錯怪中國了，中國超級自由，習主席是偉人，快下載TikTok把你的個資送給中國。」

    今日正好也是NBA的交易截止日，坎特原先效力的塞爾提克將他送至火箭，後者隨後把他裁掉。坎特後來在推特簡短PO文說，「全世界將會感到震撼...」。

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